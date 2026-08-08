Hambletonian Meadowlands
Noel Daley antoi videolla kommentit Oaks-karsintavoittaja Carvesta (kuvassa) ja Hambo-finalisti Minoanista.Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Avainohjastajat poissa pelistä Hambo-päivänä, Zeron ja Bartlett joutuivat kolariin Yonkersissa torstaina

Hambo-päivä näkyy livenä klo 19 alkaen.
Julkaistu
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Meadowlands
Hambletonian
Scott Zeron
Jason Bartlett
Hambo-Oaks
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