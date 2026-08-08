Avainohjastajat poissa pelistä Hambo-päivänä, Zeron ja Bartlett joutuivat kolariin Yonkersissa torstaina

Kolari syntyi ravilähdössä, kun Jason Bartlettin hevosen jalka osui edellä juosseen kärryyn ja se kaatui. Perässä ajanut Scott Zeron ei ehtinyt väistää ja lensi kärryiltä korkealle ilmaan. Molemmat vietiin ambulanssilla sairaalaan.Daily Racing Form Harness kertoi ohjastajien vammoista ensimmäisenä. Zeronilla on murtumat alaselän nikamissa, mutta ne eivät vaadi leikkaushoitoa. Bartlett kärsi ilmarinnasta, mutta kylkiluita ei ole murtunut, ja hänen tilansa oli aamulla parempi. Bartlett loukkasi oikean olkapäänsä, ja oikeaa kyynärpäätä jouduttiin tikkaamaan.Kumpikaan ei ole ajokunnossa ainakaan pariin viikkoon. Linda Toscano ilmoitti It Could Be Worsen uudeksi kuskiksi Hamboon David Millerin ja Melanderin talli valitsi ennakkosuosikki Nezuko Kamadolle Yannick Gingrasin Oaksiin. Bartlettin sijainen Melanderin Spencer Hanoverin rattaille on vielä auki. Engblomin tamma Customin kärryille hyppää Ronnie Wrenn jr.Daley:"Mahdollisimman korkealle yritetään"Hambon ja Oaksin osallistujista tehtyjä videoita on julkaistu pitkin viikkoa. Noel Daley antoi positiiviset ja realistiset arviot tallinsa Carvesta ja Minoanista, joilla molemmilla on suomalaisomistajat."En olettanut sen olevan karsinnan paras tamma, mutta olin ehdottomasti sitä mieltä, että se riittää voittoon, koska se on nopea ja tekee aina parhaansa kilpailussa. Ei se ole supertähti, mutta erittäin kyvykäs ja pystyy pärjäämään erilaisilla juoksuilla. Monipuolisuus, se on sen juttu", Daley kuvaili Carvea."Minoanin kanssa tehtiin viime hetken päätös. Kun se ansaitsi 16 000 dollaria Tompkins-Geersistä, päätimme sijoittaa 15 000 tähän seuraavaan projektiin. Otimme riskin toiveenamme, että se pääsee finaaliin ja saa kunnon palkinnon", Daley kertoi osaomistamastaan Minoanista."Ruunalla on mahtavat liikkeet, ja se toimii näppärästi eri tilanteissa. Tiesin, että kaiken pitää mennä nappiin karsinnassa, jotta pääsemme finaaliin. Ja loppujen lopuksi se tuli maaliin kaikki voimat tallella. Se lähtee lujaa, ja pääse hyviin asemiin. Ei ole väliä, mistä se lähtee, eteenpäin ajetaan ja yritetään mahdollisimman korkealle."Hambletonian-kilpailut alkavat klo 12 Amerikan itärannikon (ET) aikaa eli klo 19 Suomen aikaa. Oaks on 9.lähtö klo 22.36 ja Hambo 11.lähtö klo 23.51. Hamboon voi pelata Veikkauksen kautta, ja kisat näkyvät Toto-TV:ssä.Tästä linkistä Meadowlandsin Hambo-päivän ohjelmaan.