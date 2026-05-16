Barack Face kukisti Elitloppet-hevoset – "Ei Elitloppetiin, se tulee liian aikaisin"

A Fair Day kiihdytti kärkeen ja veti Tingsrydin mailin radalla ensimmäisen neljänneksen 07,5-vauhtia. Jobspost kiersi matkalla toisen jonon vetäjäksi, ja Double Deceiver ja Barack Face seurasivat sitä. Adrian Kolgjinin ajama Barack Face oli vahvin pitkällä loppusuoralla. 7-vuotias Ready Cashin poika viiletti 220 000 kruunun voittoon ajalla 10,5a/1609. Barack Face voitti 4-vuotiaana Derbyn ja UET Grand Prixin. Jobspost oli vahva kakkonen ennen Double Deceiveriä. A Fair Day jäi keulasta neljänneksi. Jobspost ja A Fair Day ovat saaneet kutsut Elitloppetiin."Tuntuu uskomattoman mukavalta, että Barack Face on tullut takaisin. Olemme aina pitäneet sitä maailmanluokan tähtihevosena. Sairauksia on ollut, ja kaikki ei ole aina toiminut. Onneksi lopulta löysimme vian. Nyt Barack on täällä ja kukisti kaksi Elitloppet-hevosta. Elitloppetille sanomme ei, se tulee liian aikaisin, hevosta on treenattu vasta kolme kuukautta", valmentaja ja kasvattaja Lutfi Kolgjini sanoi ATG Livellä. Barack Face tuli huhtikuun lopulla Jägersron lähtöön lähes vuoden tauolta ja oli neljäs."Tunsin viimeisessä kaarteessa, että hevosella oli vielä paljon voimia jäljellä, ja Barack Face teki mainion loppusuoran. Se löi kaksi Elitloppet-hevosta, joka on kova juttu. Olisin halunnut saada Jobspostin selän, mutta Double Deceiver ehti ensimmäisenä toiselle radalle ja olimme kolmantena. Hyvä paikka oli sekin. Tämä oli maailmanluokan esitys hevoselta", Adrian Kolgjini iloitsi voittajahaastattelussa.MileMästaren oli kuudes E-sarjan lähtö. Don Fanucci Zet on sarjan kärjessä. Daniel Redén kertoi tallin Elitloppet-kuulumisia plogissaan. "Francesco Zet ei kilpaile Elitloppetissa. Paul-Philippe Ploquin ajoi Don Fanucci Zetin kolmanneksi viime vuoden finaalissa, ja hän ajaa myös tänä vuonna. Örjan Kihlström tulee ajamaan Allegiantilla. Jos Keep Asking pääsee mukaan, niin Scott Zeron saattaisi olla sen kuski."Toto85-kierros alkoi suosikki Chribo Hillin voitolla Klass I:ssä. Conrad Lugauerin ajama Readly Expressin 4-vuotias poika kiri kolmannesta ulkoa ykköseksi ajalla 09,9a/1609, voitto oli seitsemäs peräkkäinen. Legligin oli johtavan rinnalta kakkonen. Team Melkko&Sorosen Digital Last pinnisti toisesta ulkoa kuudenneksi."Tingrydin malin rata sopi hyvin Chribo Hillille, täällä on pitkä loppusuora. Hevonen teki oikein hyvän juoksun heti tauolta", Lugauer sanoi voittajahaastattelussa.Onkel Investin Florenzo juoksi Klass II:ssa. Se kiri viidennestä ulkoa vahvasti kakkoseksi Dwight Pietersin ajamana. Björn Goopin Mix The Booze eteni ykköseksi. Propulsionin 5-vuotias poika ravasi voittotuloksen 12,7a/2413."Mix The Booze on nopea startista, mutta tänään en ladannut, vaan halusin ajaa selkäjuoksun, kun matka oli pitkä. Uskoin, että hevonen tulee hyvin myös takaa. Sillä on hyvä vauhti sisällä", Goop kertoi.Björn Goopin tahdissa jatkettiin myös kolmannessa T85-kohteessa. Christoffer Erikssonin valmentama Orosei Boko kiri Goopin ajamana ykköseksi ajalla 11,5a/2413, Mertsi Blomeruksen omistama Global Education nousi kakkoseksi. Readly Expressin pojan Orosei Bokon omistavat Ameva Ab ja Peter Bronsman Ab, joka on myös Mix The Boozen kasvattaja ja omistaja.Conrad Lugauer ajoi toisen T85-voiton neloskohteessa, joka oli Diamantstoet. Riverdale Z sai hienon juoksun johtaneen M.T.Tomorrows Hopen takana. 7-vuotias Maharajahin tytär Riverdale Z pinkoi ykköseksi ajalla 09,4a/1609. Suosikki Meghan B.R. kiri takaa kakkoseksi. Häggmanin perheen J.H.Ellen eteni viidenneksi."Riverdale on hieno tamma. Se oli hyvä jo nuorena ja yksi suosikeista Drottning Silvias Pokalissa. Tänään meillä oli hyvä lähtörata, ja saimme loistojuoksun", Lugauer sanoi.Maria Törnqvistin valmentama Unicum punnersi johtavan rinnalta väkevästi ykköseksi Klass III:ssa. Dwight Pieters ajoi Readly Expressin pojalla voittotuloksen 11,4a/1609. Stall Nikkasen Helan Går oli keulasta kuudes, ja Hannu ja Mikko Laakkosen Brionne sijoittui takarivistä seitsemänneksi.Törnqvistin ja Pietersin juhlat jatkuivat T85-kuutosessa, joka oli hopeadivisioona. Dwight Pieters karautti Jackpot Mearasin johtopaikalle. Toinen neljännes mentiin vain 15,5-vauhtia. Muscle Hillin 7-vuotias poika irtosi maalisuoralla selvään voittoon ajalla 10,9a/1609. Jackpot Mearas on kilpaillut 24 kertaa, ja voittanut 16 lähtöä.Toto85-pelin päätöskohteessa saatiin suosikkivoittaja, mutta 8 oikein tuloksia ei löytynyt. Johan Untersteinerin I'm Still Standing pinkoi ykköseksi. Rania Zon kiri rinnalle, mutta jäi niukasti kakkoseksi.