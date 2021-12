Baritone Artistin pommilla aloitettiin

Toto75-kierros käynnistyi Baritone Artistin jättiyllätyksellä. Markus B Svedberg kannusti 6-vuotiaan Orlando Vicin pojan ensin johtopaikalle, mutta luovutti sen jälkeen vetotyöt Niky Flaxille. Baritone Artist sai maalisuoralla kiritilaa ja spurttasi ykköseksi ajalla 13,8a/2100m. Voittajakerroin oli 105,30 ja peliprosentti alle yhden. International Hacienda Oy ja Juha Saarijärvi ovat voittajat kasvattajat.

”Baritone Artist on haastava tapaus, siinä on paljon temperamenttia. Luokkansa se näytti jo 3-vuotiaana. Lyhyellä kirillä se on paras, ja tänään se sai loistojuoksun. Sellaisen jälkeen sen voitto ei minulle ollut ihan jättiyllätys”, Svedberg kertoi.

”Iloitaan toki voitosta, mutta myös siitä, että Baritonen voittosumma meni yli miljoonan kruunun. Tämä oli tosi mukava onnistuminen myös Markukselle”, kasvattajat Tapani Raunio ja Juha Saarijärvi totesivat.

Illan suurin ykkönen 175 000 kruunua maksettiin oriiden/ruunien E3 Revanschen -lähdössä. Robert Berghin valmentama Humble Man (Readly Express) kiri johtavan rinnalta voittoon Rikard N Skoglundin ajamana. Voittotulos oli 14,7a/2100m.

Suomalaistamma Bluehill’s Wind kilpaili tammalähdössä, mutta alkulaukka toi hylkäyksen. Suosikki David Perssonin Donna Summer rymisteli ensimmäisellä takasuoralla keulaan ja oli Victor Rosleffin ajamana ylivoimainen.

Toto75 Örebro

7 oikein 410 873,30 euroa

6 oikein 559,40

5 oikein 28,70

Voittajat, tulokset ja juoksuvideot ATG:n sivuilta