Hyviä ja huonoja uutisia Pariisin talvimeetingistä: Bazire voi ehtiä Prix d’Amériqueen, Fame And Glory ei

Ranskan ravimedioissa on liikkunut monenlaista tietoa viime perjantaina Grosboisissa tapahtuneen Baziren tallin valmennusturman tiimoilta. Norjalainen TGN-netti julkaisi eilen ranskalaisten päivityksen Jean-Michel Baziren terveystilanteesta.TGN kertoi, että Bazirelle tehdyissä tutkimuksissa oli käynyt ilmi, että vasemman käden murtumalinja on peräisin vanhasta vammasta. Perjantain onnettomuuden seurauksia olivat aivotärähdys, jonka vuoksi Bazire menetti hetkeksi tajuntansa, ja pintavauriot vasemman käden kämmenessä. Sormien tunnottomuus on palautumassa, eikä se johtunut mistään vakavammasta.“Hän ei kuitenkaan pysty käyttämään kättään vielä nyt. Sormiin on palautunut jonkin verran tuntoa. Lievää päänsärkyä lukuun ottamatta, hänellä ei ole kipuja. Ottaen huomioon turman vakavuuden, seuraukset olisivat voineet olla paljon pahempia”, Nicolas Bazire sanoi Paris-Turfin netissä.Timo Nurmos kertoi torstaina aamupäivällä Travrondenille, ettei Fame And Glory ole parantunut riittävästi ehtiäkseen kilpailukuntoon Prix d’Amériqueen mennessä. Se sairastui kuumeeseen, räkätautiin ja yskään juuri ennen 21.joulukuuta ajettua Prix Tenor de Baunea, josta se joutui jäämään pois. Fame And Glory ehti kilpailla Ranskassa kerran. Se voitti Björn Goopin ajamana 29. marraskuuta Prix Doynel de Saint-Quentin -lähdön ajalla 12,5/2850.“On täysin selvää, ettei se ehdi Ameriqueen. Jos ori starttaa talven aikana, se tapahtuu Ranskassa. Vaihtoehdot ovat Ranskan kilpailut tai siitoshommat Ruotsissa. Katsotaan”, Nurmos painotti ja jatkoi: "Kaikkiaan minulla on kolme hevosta Ranskassa."