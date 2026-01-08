Ravit Ruotsi
Fame And Glory, hoitaja Fredrica Sandberg ja Timo Nurmos.Kuva: HU-arkisto
Ulkomaat

Hyviä ja huonoja uutisia Pariisin talvimeetingistä: Bazire voi ehtiä Prix d’Amériqueen, Fame And Glory ei

Valmentaja Timo Nurmos kertoi, että superori Fame And Gloryn flunssa on parantunut liian hitaasti lähiaikojen startteja ajatellen.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Vincennes
Timo Nurmos
Jean-Michel Bazire
Fame And Glory

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi