Admiral As ja Reijo Liljendahl suuntaavat Osloon. Kuva: Anu Leppänen

Ulkomaan ravit

Bengurion Jet, Best Ofdream Trio ja Liljendahlin Admiral As Oslo Grand Prix -kilpailuun

Oslo Grand Prixin lähtölista on valmis. Reijo Liljendahlin Admiral As on kisan kymmenes kutsuttu. Bengurion Jet ja Best Ofdream Trio saivat kutsut myös lauantain aikana.