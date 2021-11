Janne Soronen ajoi finaalivoiton Rommessa. Kuva: Jarno Unkuri

Ulkomaan ravit

Best In Show As Solvallassa, Janne Soronen Rommessa

Jonna Irrin valmentama Best In Show As ravasi toisen peräkkäisen Solvalla-voiton perjantain lounasraveissa. Janne Soronen ajoi voiton Rommen Lika A Horse -ohjastajasarjan finaalissa Toto64-pelin päätöskohteessa Kimi Di Quattrolla.