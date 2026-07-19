Big Ranger karkasi muilta Scioto Downsissa, 2-vuotiaat tammat hurjastelivat perjantaina Meadowlandsissa

Hamboon valmistautuvat 3-vuotiaat ovat liikkeellä tänä viikonloppuna. Vernon Downsin Zweig Memorialit ajetaan tänä iltana Suomen aikaa. Orien ja ruunien Zweigissa on mukana 5 hevosta Hambo-rankingin kärkikymmeniköstä.Anette Lorentzonin valmennukseen viime kuussa siirtynyt Big Ranger (In Range) löytyi viime viikon rankingin seiskasijalta vietettyään kaksi edellistä viikkoa kolmosena Apexin ja Diabolic Hillin jälkeen.Big Rangerille valittiin superhelppo tehtävä kotimaisemissa Scioto Downsin 20 000 taalan Buckeye Stallion Series -lähdössä. Tim Tetrickin ohjastama ori oli täysin ylivoimainen. Se johti puolimatkassa reilulla mitalla ja venytti 06,6-vauhtisella loppuneljänneksellä eron muihin lähes 13 hevosenmittaan. Voittoaika oli 09,5.Mainiosti siitosoreina aloittaneet In Range (Bar Hopping) ja sen veli Long Tom (Muscle Hill) kilpailivat molemmat Esa Pehkosen ja Kim Vörlinin Amg-Stablen kimppahevosina.Perjantaina Meadowlandsissa hurjastelivat 2-vuotiaat ravitammat. Heti ensimmäisessä lähdössä Julie Millerin tallin Wall Of Fame (Walner – Saadet, Donato Hanover) paineli yli neljän mitan voittoon kauden kärkiajalla 09,6. Andy Miller ajoi. Tamma on voittanut molemmat kilpailunsa. NJSS Platinum lähdön ykkönen oli 12 500 USD.Saman sarjan toisen lähdön vei Matts Sjöblomin, Niko Kärnän ja kumppaneiden Grandiflora (Muscle Hill – Floribunda, Bold Eagle). Todd Mc Carthy lähti kiriin loppukaarteessa, ja tamma saapui maaliin melkein viisi mittaa ennen muita ajalla 10,0. Se on nyt USA:n toiseksi nopein 2-vuotias. Noel Daley vastaa valmennuksesta.Grandiflora ja sen ruotsalainen emä Floribunda ovat Menhammar Stuterin kasvatteja. Kolmas emä, tanskalainen O'Chita (Linus T) on jättänyt yli 18 miljoonaa Ruotsin kruunua Stig H Johanssonilla ansainneen Digger Crownin (Lindy's Crown).Niko Kärnä ajoi itse kolmosen Daleyn tallin 2-vuotiaalla Fashion Divalla (Muscle Hill - Fashion Princess, Donato Hanover), jonka omistajiin kuuluvat Joonas Järvisen Zei Zei Racing ja Sjoeblom Racing. Se tuli maaliin puolitoista mittaa voittaneen Marcus Melanderin Turtle Doven (Walner) jälkeen. Voittoaika oli 12,2 ja Fashion Divan 12,3.