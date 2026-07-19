USA ravit Scioto Downs
Wall Of Fame juoksi 2-vuotiaiden kauden kärkiajan 09,6.Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Big Ranger karkasi muilta Scioto Downsissa, 2-vuotiaat tammat hurjastelivat perjantaina Meadowlandsissa

Suomalaisten Grandiflora voitti elämänsä toisen startin 10,0-ajalla.
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Meadowlands
Scioto Downs
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Big Ranger
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