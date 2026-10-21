Big Ranger lähtee 3-vuotiaiden Breeders Crowniin kakkosradalta, 4-vuotias Emoticon Legacy sai nelosradan

Kokonimeltään Eldorado Scioto Downs on tänä vuonna toista kertaa Amerikan Breeders Crownien näyttämö. Rata on 5/8-mailin pituinen (1006m) ja sijaitsee Ohion osavaltion Columbuksessa.Kaksivuotiaiden neljä finaalia ajetaan perjantai-iltana ja vanhempien hevosten kahdeksan loppukilpailua lauantaina. Palkintorahaa on jaossa 8 miljoonaa dollaria.Täyssisarukset Big Ranger ja Blue Ranger (In Range – Big Blue Bird, Tactical Landing) voittivat BC-karsintansa. Jos ne onnistuisivat viemään myös finaalit, niistä tulee ensimmäinen samana vuonna voittanut täyssiskospari. Peitsaritamma Sweet Futuren varsat Bettor Sweet (Bettor's Delight) ja Sweet Lou (Yankee Cruiser) tuottivat emälleen kaksi voittoa samana vuonna 2011.Ranger-hevosten kasvattaja on ohiolainen Spring Haven Farm, jonka omistavat Senena ja Jeff Esty. Molemmat varsat myytiin Ohion huutokaupoissa, Big Ranger 25 000 dollarin löytöhintaan paikalliselle Madison Globalille ja viime vuoden kallein Blue Ranger 210 000 dollarilla ruotsalaisen Ove Benderin Bender Sweden Inc:lle.Kolmivuotiaiden orien/ruunien Breeders Crown 2026, 1. palkinto 332 250 USD:1. American Power - Yannick Gingras - Marcus Melander2. Big Ranger* - Tim Tetrick - Anette Lorentzon 3. Diabolic Hill* - Todd McCarthy - Annie Stoebe4. Inexpressable - Scott Zeron - Lucas Wallin5. Nix Nacken - Scott Zeron - Marcus Melander6. Apex - Dexter Dunn - Marcus Melander7. Strobe Lite - Louis-Philippe Roy - Ben Baillargeon8. Read The Room - Ake Svanstedt - Ake Svanstedt9. Captain Jordan - Chris Page - Scott DiDomenico*KarsintavoittajaOrien ja ruunien avoin Breeders Crown 2026, 1. palkinto 300 000 USD:1. French Wine - Jason Bartlett - Nancy Takter2. Gimpanzee Dancer - David Miller - Chris Beaver3. Lexus Kody - Tim Tetrick - Ron Burke4. Emoticon Legacy* - Bob McClure - Luc Blais5. Antognoni S - Yannick Gingras - Ron Burke6. Go Dog Go - Scott Zeron - Carter Pinske7. On To Norway** - Ronnie Wrenn Jr. - Ron Burke8. Super Chapter** - Dexter Dunn - Marcus Melander9. Up Your Deo - Ake Svanstedt - Ake Svanstedt*Karsintavoittaja, **Finaalipaikat korkeimpien ansioiden perusteella.Big Ranger palasi voittokantaan, Apex niukka kakkonen Amerikan Breeders Crownien karsinnoissa.Kaksivuotiaat karsivat Amerikan Breeders Crowniin, Lifetime Dreamer 10,1 oli nopein voittaja