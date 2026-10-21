Big Ranger amerikkalainen ravuri
Big Ranger voittaa Hambo-karsinnan.Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Big Ranger lähtee 3-vuotiaiden Breeders Crowniin kakkosradalta, 4-vuotias Emoticon Legacy sai nelosradan

Myös Big Rangerin 2-vuotias sisko Blue Ranger lähtee perjantain finaaliin suosikkina.
Julkaistu
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Breeders Crown
Emoticon Legacy
Big Ranger
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