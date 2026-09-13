Big Ranger palasi Hambo-tauolta voitokkaasti kotimaisemiin Scioto Downsissa

Amerikan kärrykilpailukauden huippuvaihe kuhisee rahakkaita lähtöjä päivittäin ja useammassa eri osavaltiossa. Ohjastajatähti Dexter Dunn suuntasi Yonkersin päiväkisojen jälkeen 885 kilometrin päähän Ohion Columbuksessa sijaitsevalle Eldorado Scioto Downsin radalle. Ei ihme, että hän postasi someen kuvan, jossa vaihtaa vaatteita lentokoneessa.Dunn ajoi Yonkersin viimeisessä lähdössä hiukan ennen viittä, ja Sciotossa häntä odottivat Reijo Liljendahl ja Setyoursightshigh (In Range), jonka 300 000 dollarin Ohio Sire Stakes Scarlett Championship starttasi iltayhdeksältä.Lähdön kakkossuosikki, Vernon Beachyn valmentama Chip Shot (Mission Accepted) eteni puolikkaan täyttyessä keulaan, jossa pysyi maalisuoran alkuun. Dunnin ajama pelisuosikki Setyoursightshigh tuli koko matkan toista rataa ja näytti jo hetken voittajalta ennen kuin Burken tallin Mooter Tooter (Long Tom) työntyi kaulan mitan ohi. Molemmat saivat ajan 10,6. Chip Shot oli kolmas ajalla 10,7.Amg Stable Inc:in kimppatamma Setyoursightshigh on juossut tänä vuonna 10 kertaa, niistä on tullut 3 voittoa ja kakkosta sekä 1 kolmossija. Tili on karttunut 274 837 USD, uran ansiot ovat jo 952 996 USD. Viime vuoden eniten ansainnut 2-vuotias tamma on 3-vuotiaiden rahatilaston sijalla 15.Sciotossa sen kampitti lopussa isä In Rangen (Bar Hopping) veljen Long Tomin (Muscle Hill) tytär. Ohiossa astuvat veljekset ovat kotivaltionsa hallitsevat isäorit. Koko Amerikan 3-vuotiaiden isäoritilastossa In Range on neljäs Chapter Sevenin, Walnerin ja Captain Coreyn jälkeen. Long Tomin sijoitus on 10.Windsong Stablen omistaja Paul Spearsilla on siis melkoinen merkitys tämän hetken huippuoreille. Chapter Sevenin isä ja Walnerin isänisä sekä Spearsin kasvattamien Long Tomin ja In Rangen emänisä on hänen kasvattinsa, Triple Crown-voittaja Windsong’s Legacy.In Rangen mainetta piti Sciotossa yllä myös Hambo-kakkonen Big Ranger ohjissaan Tim Tetrick. Anette Lorentzonin silmäterä voitti orien 300 000 taalan mestaruuslähdön eleettömästi lähes neljällä mitalla keulajuoksun jälkeen. Voittoaika oli 09,4. Kakkonen oli Scott Foxin valmentama Tom Largo (Long Tom) ajalla 09,9.“Big Ranger on kyllä samanlainen poikkeusyksilö kuin Hambo-voittaja Apex”, Spears kommentoi sähköpostissa.Big Rangerin 2-vuotias täyssisko Blue Ranger otti yli kolmella mitalla haltuunsa 2-vuotiaiden tammojen mestaruuden ja 150 000 dollarin ykköspalkinnon. Aaron Merriman ajoi Marcus Melanderin valmennettavaa, jonka omistaa ruotsalainen Bender Inc.Illan urheilullinen huippu oli Luc Blaisin 4-vuotiaan Emoticon Legacyn (Walner) voitto Charlie Hill Memorialissa ajalla 08,6. Tulos on nelivuotiaiden orien ME 5/8-mailin radalla (noin 1000 m).Scott Zeron nosti orin kiriin loppukaarteeseen tultaessa, ja maalisuoralla Emoticon Legacy teki kuuden hevosenmitan eron muihin. Kakkonen oli Burken tallin ruuna On To Norway (Muscle Massive), joka sortui harvinaiseen virheeseen ottamalla pari laukka-askelta alussa. Sen aika oli 09,4.