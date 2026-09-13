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Marcus Melanderin hieno lauantai huipentui Scioto Downsissa.Kuva: Melander Stable
Ulkomaat

Big Ranger palasi Hambo-tauolta voitokkaasti kotimaisemiin Scioto Downsissa

Setyoursightshigh oli niukka kakkonen 3-vuotiaiden tammojen Ohion mestaruudessa.
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Scioto Downs
Big Ranger
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