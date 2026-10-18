Nezuko Kamado S ravuri
Nezuko Kamado S voitti tammakarsinnan. Kuva aiemmasta voittojuoksusta.Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Big Ranger palasi voittokantaan, Apex niukka kakkonen Amerikan Breeders Crownien karsinnoissa

Setyoursightshigh tuli toiseksi tammakarsinnan tasaisessa maaliintulossa.
Julkaistu
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Setyoursightshigh
Apex
Big Ranger
Nezuko Kamado S
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