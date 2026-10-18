Big Ranger palasi voittokantaan, Apex niukka kakkonen Amerikan Breeders Crownien karsinnoissa

Scioto Downsin Breeders Crown –ravit jatkuivat lauantaina vanhempien hevosten karsinnoilla. Ravureille oli kolme 3-vuotiaiden tammojen ja kaksi orien/ruunien lähtöä. Nelivuotiaat ja vanhemmat urokset juoksivat yhden karsinnan, jonka 9 osallistujasta 7 sai finaalipaikan.Ensimmäisessä tammakarsinnassa Melanderin tallin Oaks-voittaja ruotsalainen Nezuko Kamado S (Chapter Seven) ohjissaan Scott Zeron onnistui pitämään turvan mitan edun raikkaasti kirineeseen Customiin (Walner). Sitä ajoi Jason Bartlett ja valmentaa Petter Engblom. Voittajan ja kakkosen aika oli 5/8-mailin (noin 1000 m) radalle kova 09,2.Toisessa Dexter Dunnin ajama Setyoursightshigh (In Range) kurotti maalisuoralla ohi johtaneesta suosikista Victorianas Secret (Tactical Landing), mutta ei ehtinyt enää vastata sisäkautta rinnalle ilmestyneelle Little Roadille (Fordham Road). Pitkän linjan valmentaja Roger Hammerin kotikasvatti voitti puolella mitalla.Kakkonen Setyoursightshigh ja kolmas Victorianas Secret saivat voittajan kanssa saman ajan 10,6. Amg Stablen kimppatamma valmentautuu Melanderilla Reijo Liljendahlin hoivissa, ja kolmonen tulee Vernon Beachyn menestyvästä tallista.Tammat kävivät tiukan taiston myös kolmannessa karsinnassa. Yannick Gingrasin ajama ja Nancy Takterin valmentama She's Moni (Walner) piti kaulan mitan edun, vaikka ruotsalaistamma Busy Miss Lissy S (Calgary Games) melkein lensi 05-vauhtia sitä tavoittamaan Dexter Dunnin kannustamana. Åke Svanstedt on valmentaja. Molempien aika oli 10,5. Dunn ajoi puolimatkassa johtoon Melanderin Hambo-voittajalla Apex (Walner), joka onnistui vastaamaan ulkoa ohi yrittäneelle Lucas Wallinin suosikille Inexpressable (Walner). Kolmantena niitä seurannut Diabolic Hill (Muscle Hill) vilahti sisäkaistaa molempien ohi reilulla kaulan mitalla. Todd McCarthy ohjasti ja Annie Stoebe valmentaa. Diabolic Hill ja Apex noteerasivat ajan 09,2.Toisen urosten karsinnan suursuosikki Big Ranger (In Range) singahti puolimatkassa keulaan Tim Tetrickin kannustamana. Sieltä Hambo-kakkonen piti kilpakumppanit kurissa. Koko matkan seurannut Kentucky Futurityn sankari Nix Nacken (Muscle Hill) jäi reilun kahden hevosen mitan päähän. Voittoaika oli 09,1 ja kakkosen 09,4. Zephyr Kemp (Calgary Games) jäi karsinnasta pois sairastumisen takia.Kaikkien karsintojen palkintosummat olivat 25 000 USD. Kolmevuotiaat kilpailevat finaaleissa 664 500 dollarista ja vanhempien urosten potti on 600 000 USD.Kolmevuotiaiden tammojen finaalin ratajärjestys:1. Storybook Love (Chapter Seven) – Matthew Bax2. Victorianas Secret (Tactical Landing) – Vernon Beachy3. She’s Moni (Walner) – Nancy Takter4. Nezuko Kamado (Chapter Seven) – Marcus Melander5. Little Road (Fordham Road) – Roger Hammer6. Setyoursightshigh (In Range) – Marcus Melander7. Custom (Walner) – Petter Engblom8. Southwind Chaska (Tactical Landing) – Jim Oscarsson9. Busy Miss Lissy (Calgary Games) – Åke SvanstedtKolmivuotiaiden ja vanhempien urosten finaalit kuuluvat niihin, joiden radat arvotaan tiistaina. Karsintavoittajat pääsevät radoille 1 – 6. Super Chapter ja On To Norway pääsivät suoraan finaaliin. Breeders Crown –finaalit kilpaillaan Ohion Scioto Downsissa ensi lauantaina.Osallistujat ovat:Big Ranger (In Range) – Anette LorentzonNix Nacken (Muscle Hill) – Marcus MelanderRead the Room (Chapter Seven) – Åke SvanstedtCaptain Jordan (Captain Corey) – Scott Di DomenicoSpencer Hanover (Chapter Seven) – Marcus MelanderDiabolic Hill (Muscle Hill) – Annie StoebeApex (Walner) – Marcus MelanderInexpressable (Walner) – Lucas WallinStrobe Lite (Alarm Detector) – Benoit Baillargeon Vanhempien orien ja ruunien finaalissa juoksevat:Antognoni S (Father Patrick)Emoticon Legacy (Walner)French Wine (Bar Hopping)Gimpanzee Dancer (Gimpanzee)Go Dog Go (Greenshoe)Lexus Kody (Archangel)On To Norway (Muscle Massive)Super Chapter (Chapter Seven)Up Your Deo (Muscle Hill)Vanhempien tammojen 400 000 USD Breeders Crown –finaali:1. Tactical Moni (Tactical Landing) - Marcus Melander2. Jurassic Hattie (Volstead) - Stacey Van Huizen3. Miracle Maven (Don’t Let’em)- Ron Burke4. Bravo Angel S (Readly Express) - Petter Engblom5. R Dutchess (Father Patrick) - John Butenschoen6. Warrawee Michelle (Walner) - Ake Svanstedt7. Woman Of Passion (Walner) - Carter Pinske8. Delaney Hanover (Muscle Hill) - Lucas Wallin9. Walspea (Walner) - Trond Smedshammer10. Yo Tillie (Tactical Landing) - Andrew Harris