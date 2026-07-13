You Got It Kemp ravuri
Kimmo Kempin (kuvassa) Kemppi Stables ja Antti Peltolan Suojalampi Stable ovat You Got It Kempin kasvattajia.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Bingo Night oli kakkonen, kun Blue Jean Gal voitti ennätysajalla Ontario Sires Stakes Goldin sunnuntaina

Nelivuotias You Got It Kemp otti vuoden toisen ja uran seitsemännen voiton.
Julkaistu
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Woodbine Mohawk Park
You Got It Kemp
Bingo Night
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