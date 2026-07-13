Bingo Night oli kakkonen, kun Blue Jean Gal voitti ennätysajalla Ontario Sires Stakes Goldin sunnuntaina

Woodbine Mohawk Parkissa kilpailtiin sunnuntaina kaksi 100 000 Kanadan dollarin Ontario Sires Stakes Gold -lähtöä 3-vuotiaille tammoille. Blue Jean Gal (Trixton) ravasi vuoden neljännen ykkösen kilpailuennätyksellä 09,4. Sen valmentaja on Julie Walker.Ensimmäinen neljännes mentiin Barbara Mayn (Alarm Detector) ja Doug McNairin johdolla lentäen 05-kyytiä. Puolimatkassa keulapaikan valtasi Tyler Jonesin ajama suosikiksi pelattu Bingo Night (Green Manalishi).Matts Sjöblomin kimpan omistama Bingo Night pinkoi johdossa loppusuoran puoliväliin, jolloin Blue Jean Gal ohitti sen ja oli maalissa kolmen ja puoli mittaa edellä. Bingo Nightin aika oli 09,7. Barbara May kesti kolmanneksi ajalla 10,0.Blue Jean Gal on kilpaillut 15 kertaa, niistä 11 on tuottanut ykkösen. Voittosumma kohosi 50 000 dollarin palkinnon myötä yli 298 000 Kanadan dollariin.Toisen OSS Gold -lähdössä tulojärjestys oli iso yllätys, kun lähes 13-kertoiminen Lo And Behold (Green Manalishi) ja yli 38-kertoiminen M E Laurel (Muscle Mass) olivat kärkipari pään mitan erolla. Molempien aika oli 10,2. Suosikki Th Trix R Forkids (Muscle Mass) oli keulasta kolmas ajalla 10,4.Nelivuotias You Got It Kemp (Muscle Mass) voitti 28 000 dollarin lähdön Travis Cullenin ajamana. Ruuna kiri loppusuoralla johtaneen Pennteller Hanoverin (Chapter Seven) ohi ja voitti vajaalla hevosenmitalla ja ajalla 09,4.Kasvattajista Suojalampi Stable Inc on mukana omistajakimpassa kuten myös valmentaja Daniel Lagace. You Got It Kemp on ansainnut 415 087 CAD, voittanut 12 startista 7. Lisäksi sillä on 2 kakkosta ja kolmossija.