Bingo Night ravuri
Matts Sjöblom kuuluu Bingo Nightin omistajiin.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Pitkästä aikaa Bingo Night Woodbine Mohawk Parkissa, teki voittoennätyksensä 09,7

Kanadalainen Satu Wania oli OSS Gold -lähtönsä viides.
Julkaistu
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Mohawk Park
Matts Sjöblom
Bingo Night
Tyler Jones
Satu Wania
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