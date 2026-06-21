Pitkästä aikaa Bingo Night Woodbine Mohawk Parkissa, teki voittoennätyksensä 09,7

Mohawk Parkissa ajettiin lauantaina kaksi 3-vuotiaiden tammojen Ontario Sires Stakes Gold –kisaa, joiden palkintopotit olivat 90 000 Kanadan dollaria. Matts Sjöblomin kimppatamma Bingo Night (Green Manalishi) otti vuoden ensimmäisen voiton kolmannessa startissa.Tyler Jonesin ajama Bingo Night teki suorastaan mykistävän juoksun. Se seurasi 06,6-vauhtista keulapaikanhakua toisella radalla kolmantena ja singahti johtoon puolimatkassa. Sen jälkeen etumatka kasvoi loppua kohti ja oli maalissa neljä hevosen mittaa. Voiton myötä Bingo Nightin tienestit ovat 470 669 CAD.Voittoaika oli OSS Gold -lähtöjen paras 09,7. Toinen suosikki, James MacDonaldin ajama Blue Jean Gal (Trixton) pystyi vain seuraamaan ja sai ajan 10,2. Kolmas oli alussa keulaa tavoitellut Lo And Behold (Green Manalishi) ajalla 10,4.Toisen OSS Goldin vei kakkossuosikki Th Trix R Forkids (Muscle Mass) ohjissaan James MacDonald. Se kiri maalisuoralla puolentoista mitan eron Bob McCluren ajamaan suosikkiin Flowing Tribute (Green Manalishi). Voittajan aika oli 10,2 ja kakkosen 10,4. Sille voitto oli kauden kolmas viidessä startissa.Riina Rekilän kasvattama Satu Wania (Green Manalishi) sijoittui viidenneksi osaomistajansa Trevor Henryn ajamana. Valjakolla oli vähän tuuriakin, kun sen edellä juossut laukkasi maaliin ja siirrettiin kuudenneksi. Satu Wania myytiin Ontarion London Classic –huutokaupassa 2024 hintaan 72 000 CAD.Bingo Night teki mainion ja pitkän 2-vuotiskauden, jolloin suurin 150 000 dollarin voitto tuli OSS Gold –finaalista, jonka jälkeen se kilpaili vielä Breeders Crownissa. Kauden ansiot olivat 424 469 CAD, ja Bingo Night oli ehdolla vuoden 2-vuotiaaksi tammaksi.Tyler Jones kertoi, että hänen isänsä Dustin Jonesin suunnitelmiin kuului antaa tammalle pidempi valmennustauko menestyksekkään 2-vuotiskauden jälkeen. Tämä vuosi alkoi toukokuun lopulla kolmella kevyellä koelähdöllä, joita seurasi kaksi melko rankkaa 5-vuotiaiden ja nuorempien OSS-lähtöä.Jones oli odottanut hyvää tulosta jo edellisessä kisassa vajaat kaksi viikkoa sitten, mutta Bingo Night laukkasi loppusuoran alussa ja jäi rahasijoilta. Jones korosti, että tamma tuntui jo silloin niin hyvältä, että hän uumoili menestystä seuraavassa startissa. Jatkosta hän mainitsi, että tästä eteenpäin Stakes-ohjelma on niin tiivis, että nyt vain ajetaan kilpaa.Tästä Standardbred.ca:n juttuun, jossa lähtöjen videot.