Bitcoind’ Arc pitkältä tauolta voittajaksi

Arch Lane voitti 75-pelin avauskohteen. Daniel Wäjersten löysi mainion juoksupaikan kärkiparin takana, ja Arch Lane spurttasi varmasti ykköseksi. Jennifer Persson on valmentaja.

Kotivoitto oli tosiasia kakkoskohteessa. Oskar Kylin-Blom ajoi kriteriumkakkonen Bäcklös Faronin keulaan avauspuolikkaan täyttyessä. 5-vuotias Järvsö Toren poika hallitsi ja jätti kokeneemmat kilpakumppanit helposti taakseen. Kylin-Blomilla on kovat odotukset: ”Parin-kolmen vuoden kuluttua uskon, että kilpailemme Elitkampenissa Bäcklös Faronin kanssa.”

Svante Båthin valmentama Global Adventure kiri tulisesti kultadivisioonan parhaaksi. Erik Adielssonin ajama 6-vuotias S J’s Caviarin poika oli päätöskierrokselle lähdettäessä porukan viimeisenä. Global Adventuren voittotulos oli 14,2a/2640m. Milligan’s School haki avauspuolikkaan jälkeen keulapaikan. Se teki hyvän juoksun, mutta joutui taipumaan Global Adventuren rakettikirin edessä. Mr Golden Quick jäi palkintosijojen ulkopuolelle.

Crashed Eggs kiri voittoon Diamantstoetissa. Torbjörn Jansson ajoi Roger Walmannin valmentamalla tammalla.

Robert Berghin valmentama Geronimo Am spurttasi varmaan voittoon vitoskohteessa, joka oli Klass II -sarjaa. Rikard N Skoglund ajoi voiton. Katri Lindgrenin kasvattama No Limit Express sinnitteli sitkeästi kakkoseksi johtavan rinnalta.

Bitcoind’ Arc lähti suosikkina kuutoskohteena ajetussa Klass I -sarjassa. Iikka Nurmosen Ilos Sansibar oli yksi haastajista. She Loves Youn poika Hefner Am kiirehti toisella puolikkaalla keulaan. Jorma Kontio käänsi Bitcoind’ Archin toisesta ulkoa kiriin. Bitcoind’ Arc ja Hefner Am tulivat rintarinnan maalisuoraa. Kamppailu ratkesi, kun Hefner Am laukkasi vähän ennen maalia. Timo Nurmoksen valmentama Bitcoind’ Arc oli tauolta heti hyvä ja voitti ajalla 15,2a/3140m. Ilos Sansibar kiri takaa terhakkaasti kolmanneksi.

”Bitcoind’ Arc on tosi hyvä hevonen ja oli hyvä heti tauolta. Tiukkaa oli, kun Hefner laukkasi. Bitcoind on hienotyyppinen hevonen, joka on iso, sillä on pitkät liikkeet ja hyvä ranskalainen suku”, Kontio sanoi.

Claes Sjöströmin Eddy West oli päätöskohteen selkeä suosikki ja luottamuksen arvoinen. Eddy West sai kirissä seurata Indy Lanea. Maalisuoralla Sahara Dynamiten poika kiri vauhdikkaasti voittoon. 125 000 kruunun ykkönen nosti Eddy Westin voittosumman yli 1,5 miljoonan kruunun. Fortune Mearas ja Baritone Artist etenivät sisäradan kautta muille totosijoille. Indy Lady oli kuudes maalissa. Seitsemän oikein tuloksilla sai 338,50 ja kuusi 6,60 euroa.

Driverlane toi suomalaisvoiton ennen 75-kierroksen alkua. Jorma Kontio karautti seiskaradalta keulaan. Team Melkko & Sorosen valmentama Driverlane paineli helppoon voittoon ajalla 15,0a/2140m. Henry Sauranen ja Juhani Ruotsalainen ovat kasvattajat ja omistajat.