Björn Goop: ”Potentiaalinen Elitloppet-hevonen”

Disco Volante singahti keulaan. Goop oli tarkkana ja nosti sisäradalta lähteneen Stoletheshow’n heti toiselle radalle. Avauspuolikas mentiin 08,7, sen jälkeen Stoletheshow painui keulaan. Örjan Kihlström käänsi Who’s Whon kiriin kierros jäljellä. Goop antoi hevoselleen menoluvan loppukaarteessa, ja Stoletheshow viipotti helppoon voittoon. Who’s Who pinnisti kakkoseksi, ja Disco Volante kesti kolmanneksi.

”Voimia jäljellä tultiin maaliin, pumpulit olivat korvissa. Viimeksi Åbyssä Stoletheshow ei saanut itsestään parasta irti, mutta tänään vaihteet löytyivät. Stoletheshow on potentiaalinen norjalaisten Elitloppet-edustaja”, Goop sanoi.

Toto75-kierros alkoi Ulf Stenströmerin valmentaman Borups Tornadon kirivoitolla Klass I:ssä. Ulf Ohlsson ajoi voittotuloksen 13,4a/2140m. Alert Kronos veti kovaa, mutta se väsyi. Isto Kuisman Delighful Moment ravasi johtavan takana. Se väsyi myös.

”Borups Tornado tuli hienossa kunnossa Jasmine Isingiltä. Se on kehittynyt todella paljon. En usko, että se on uusi Handsome Brad, mutta kova se on”, Stenströmer sanoi.

Kakkoskohteessa Il Forte viiletti ylivoimaisessa johdossa koko matkan. Jarl Olssonin valmentama One Too Manyn poika jaksoi mainiosti ja voitti Oscar Ginmanin ajamana helposti ajalla 12,7a/2140m Klass II -finaalin.

Stoeliten oli neljäs kohde. Adrian Kolgjinin Kali Smart oli loistava. Se pyrähti johtopaikalle, veti reipasta ja voitti helposti ajalla 11,3a/1640m. Seinäjoki Racen viimevuotinen voittaja Dear Friend kiri toisesta ulkoa kakkoseksi.

”Kali Smart on aivan fantastinen hevonen, se on erikoisen mukava myös kotona. Vain voimatreeniä on ajettu, ja päätin ilmoittaa tänne juuri hetki ennen ilmoittamisajan päättymistä. Tähtäin on Jubileumspokalen-päivänä ajettavassa tammojen EM-kisassa”, Kolgjini sanoi.

Hopeafinaali oli vitoskohde. Örjan Kihlström luotsasi Phoenix Photon toiseen pariin ulos. Svante Ericssonin valmentama ruuna joutui lähtemään aikaisin kolmannelle. Phoenix Photo eteni vahvasti ja meni voittoon ajalla 11,9a/2140m. Valmentaja Ericsson täytti 30 vuotta perjantaina. Ystävät ja omistajat järjestivät hänelle yllätyksen, ja synttärisankari vietti päivän Solvallan ravintolassa. Mies ei kestänyt olla poissa hevosen läheltä koko päivää ja siirtyi tallialueelle, kun Phoenix Photon lähtö lähestyi.

Örjan Kihlström ajoi Laferrari Dimanchen Diamantstoetissa johtopaikalle. Brad de Veluwen 4-vuotias tytär vastasi ohi yrittäneille rehdisti, ja Carl-Otto Göranssonin valmentama tamma voitti ajalla 13,6/2140m kuutoskohteen.

Pronssifinaali oli 75-kierroksen päätöskohde. Iikka Nurmonen pamautti Bismacrk Comeryllä kasiradalta keulaan, avauspuolikas mentiin 10,0. Kim Eriksson kierrätti Best ofdream Trion johtohevosen rinnalle. Erik Killingmon valmentama Best ofdream Trio paineli lopulta helppoon voittoon ajalla 12,0a/2140m. Bismarck Comery väsyi. Djokovic jäi myös palkintosijojen ulkopuolelle. Suursuosikki Amalencius B.B. ei ollut oma itsensä ja jäi taka-alalle.

Solvallan iltapäivä käynnistyi Margaretas Tidiga Unghästserie -lähdöillä. Stefan P Petterssonin Joe Dalton otti sisäradalta johtopaikan 3-vuotiaiden oriiden/ruunien sarjassa. Magnus Jakobssonin ajama Father Patrickin poika veti avauskierroksen 16,6-kyytiä. Hannu ja Mikko Laakkosen omistama Rocket Tile ravasi johtavan rinnalla. Joe Dalton irtosi vakuuttavasti 300 000 kruunun voittoon ajalla 15,1a/2140m. Örjan Kihlströmin ajama ja Reijo Liljendahlin valmentama Rocket Tile oli tosi hyvä kakkonen.

”Joe Dalton on uskomattoman hieno lahjakkuus. Se lähti auton takaa kuin vanha ykkössarjalainen. Se oli hieno jo viimeksi ja vielä parempi tänään”, Jakobsson kehui.

Örjan Kihlströmin ajaman Xerava C.D:n tahdissa mentiin 3-vuotiaiden tammojen Margareta-lähdössä. Hans R Strömbergin valmentama Uncle Lassen tytär hallitsi tapahtumia ja vei 300 000 kruunua ajalla 15,9a/2140m. Hello Stone (Wishing Stone) seurasi kakkoseksi. Richard Westerinkin osaomistama Ziva (Varenne) kiri kolmanneksi.

Adrian Kolgjinin A Perfect Face kesti kaiken 4-vuotiaiden tammojen Margareta-lähdössä. Se johti, mutta prässiä tuli. Classic Photon tytär A Perfect Face viiletti varmasti ykköseksi ajalla 13,1A/2140m. Imhatra Am (Muscle Hill) kiersi johtavan rinnalle ja otti kakkossijan.

Kauden avausstartissa jo loistanut Iznogoud Am oli 4-vuotiaiden oriiden/ruunien Margareta-lähdön paras. Örjan Kihlström ei pystynyt sisäradalta pitämään keulapaikkaa, mutta hän ajoi johtoon lähtökiihdytyksen jälkeen. Stefan P Petterssonin valmentama Muscle Hillin poika paineli helppoon voittoon ajalla 12,6a/2140m.

Jussi Hietalahden omistama King Cole aloitti Daniel Wäjerstenin valmennuksesta Gävlen Vårstayern-lähdössä torstaina. Wäjersten ajoi eteenpäin puolimatkassa, ja valjakko tuli johtaneen Potimum Bankrobberin rinnalle. Maalisuoralla King Cole liukui helppoon voittoon ajalla 16,8/3140m.

”King Cole on oikea ja riski hevonen ja miellyttävä ajaa. Se on treenannut hyvin ja meni hyvin jo Suomessa. Pitkät matkat sopivat sille. Omistaja kysyi, otanko kaksi hevosta valmennukseen, siitä yhteistyö lähti. Molemmat hevoset sopivat voittosummiensa puolesta hyvin Ruotsin sarjoihin”, Wäjersten sanoi. General Norrgård on Hietalehden toinen hevonen, joka on Wäjerstenille. Se aloitti voitolla maaliskuun alussa Bergsåkerissa.