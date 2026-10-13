Björn Goop 50 vuotta tänään tiistaina, onnea!

Björn Goopin isä oli legendaarinen Olle Goop, ja nuori Björn vietti aikaa talleilla pienestä pitäen. Hän kertoi, ettei vielä teini-iässä ollut erikoisen innostunut kilpaa-ajamisesta. Ensimmäinen voitto tuli Mantorpista tammikuussa 1994 Scotch Villellä. Kolme vuotta myöhemmin tapahtui Goopin läpimurto, kun hän ajoi kolme suurkilpailuvoittoa 21-vuotiaana. Carolinas Mystic voitti Stochampionatetin, Sans Peur Kriteriumin ja Birgitta Palema Breeders' Crownin.Vuonna 2018 Björn Goopista tuli voitokkain ruotsalaisohjastaja, kun hän ohitti voitoissa isä-Ollen. Björn Goopin voittomäärä on nyt 8441. Jorma Kontio on Pohjoismaiden voitokkain kuski yli 12 000 voitolla.Björn Goopin voitonnälkä jatkuu. Tänä vuonna hän on ajanut yhdeksän voittoa, joissa ykköspalkinto on ollut miljoona kruunua tai enemmän.Björn Goopin suurvoittoja:Elitloppet: Conny Nobell, 2006, Timoko 2014, 2017Prix d’Amerique: Readly Express 2018, Face Time Bourbon 2020, 2021Åby Stora Pris: Un Mec d’Heripre 2016, Moni Viking 2020, Moni Viking 2022, Immortal Doc 2025, Epic Kronos 2026Olympiatravet/Paralympiatravet: Thai Tanic 2006, Your Highness 2016, San Moteur 2023Hugo Åbergs Memorial: Up And Quick 2018Sundsvall Open Trot: Spring Ray 2005, Moni Viking 2022Harper Hanover: Scargel 2009, Sauveur 2017, Moni Viking 2020, Gaining Experience 2026Margareta Wallenius-Klebergs Pokal: San Moteur 2022Svenskt Travderby: Conny Nobell 2003, Fame And Glory 2024Stochampionatet: Carolinas Mystic 1997, Sweet As Candy 2000, Mellby Free 2018Konung Gustaf V:s Pokal: Conny Nobell 2005Drottning Silvias Pokal: Princess Face 2016Svenskt Travkriterium: Sans Peur 1997, Conny Nobell 2004, Fame And Glory 2023Svenskt Travoaks: Early Southwind 2006, Pebbly 2009Svensk Uppfödningslöpning: Even Who 2003, Mister J.P. 2014Kentucky Futurity: Nix Nacken 2026Elitkampen: Pro 2026Kymi Grand Prix: Timoko 2014, Vitruvio 2020Finlandia-Ajo: Sebastian K 2012, Readly Express 2019UET Grand Prix: Conny Nobell 2005, Face Time Bourbon 20193-vuotiaiden EM: Ecurie D 2019