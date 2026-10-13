Ravivalmentaja ja -ohjastaja Björn Goop
Björn Goop 50 vuotta.Kuva: Jarno Unkuri
Ulkomaat

Björn Goop 50 vuotta tänään tiistaina, onnea!

Voitokkain ruotsalainen ohjastaja Björn Goop ei aja tänään tiistaina, ja syy on hyvä. Hän täyttää 50 vuotta. Voittojen metsästys jatkuu keskiviikkona Åbyssä.
Julkaistu
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Björn Goop
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