Ravit Björn Goop
Nix Nacken voittaa, Björn Goop tuulettaa. Kuva: Red Mile
Ulkomaat

Björn Goop poikkesi Red Milella voittamassa Kentucky Futurityn Nix Nackenilla

Zephyr Kempin kiri pilaantui laukkaan loppusuoran alussa.
Julkaistu
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Björn Goop
Kentucky Futurity
Marcus Melander
Nix Nacken
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