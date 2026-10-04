Björn Goop poikkesi Red Milella voittamassa Kentucky Futurityn Nix Nackenilla

Hambo-kakkonen Big Ranger (In Range) pelattiin 134. Kentucky Futurityssä alle 2-kertoimiseksi suosikiksi. Tim Tetrick rynnisti sillä keulaan jo ennen puolimatkaa, kun sisäpuolelta lähteneet Magic Punk (Wishing Stone) ja Hambo-voittaja Apex (Walner) loikkasivat rinnakkain laukalle heti auton irrottua.Draamaa riitti sitten koko matkalle. Big Ranger otti harha-askelen sisäänpäin maalisuoran puolivälissä, menetti rytminsä ja vaipui totosijoilta kuudenneksi. Zephyr Kemp (Calgary Games) lähti kiriin American Powerin (Walner) perässä, mutta laukkasi.Se avasi kiritilan kolmantena sisärataa juosseelle Nix Nackenille (Muscle Hill), jolla Björn Goop lasketteli maaliin lähes mitan muiden edellä. Toinen ruotsalainen ohjastajamestari Åke Svanstedt kiritti suuryllättäjä Read The Roomin (Chapter Seven) kakkoseksi voittajan ulkopuolelta. Voittoaika oli 08,4 ja kakkosen 08,5. Voittaja sai 287 500 dollaria.Big Rangeria matkalla seurannut Inexpressable (Walner) ohjissaan Scott Zeron oli kolmas ajalla 08,5 ja American Power neljäs tuloksella 08,7. Örjan Kihlströmin ajama Neighver Punt (Bar Hopping) oli viides."Ajoin Nix Nackenilla sattumalta viime vuoden Hambo-päivänä. Se oli silloin vielä pieni ja varsamainen, mutta osoitti kovaa nopeutta. On selvää, että se on kehittynyt paljon tänä vuonna. Toivoin, että voisimme juosta toisena tai kolmantena sisäradan jonossa, ja niin myös kävi. Nix Nacken suorastaan räjähti menemään loppusuoralla", Goop sanoi voittajahaastattelussa.Anders Strömin Courant Inc on ruuna Nix Nackenin omistaja. Hän osti sen 260 000 dollarilla Lexingtonin huutokaupasta 2024. Tämän vuoden statistiikka on 15 5-2-3 ja voittosumma yli 750 000 dollaria, jolla se nousi Apexin jälkeen toiseksi eniten ansainneeksi 3-vuotiaaksi tänä vuonna. Edellisen voittonsa Nix Nacken nappasi viikko sitten Canadian Trotting Classicista.Tammojen 300 000 taalan Filly Futurityn kaksoisvoiton veivät Nancy Takterin tallin tammat She's Moni (Walner) ja Madam Cheval (Walner). Yannick Gingras ampui She's Monin takarivistä johtoon ja Tim Tetrick seurasi sitä tiiviisti Madam Chevalilla. Ne tulivat maaliin rinnakkain, She's Moni puoli mittaa edellä. Molemmat saivat kovan ajan 08,5.Matts Sjöblomin kimpan Kemppi Stablesilta liisaama Carve (Captain Corey) sai kuskiksi Björn Goopin, ja valjakko tuli Takterin tammojen vanavedessä kolmanneksi ajalla 08,9. Suosikeista Nezuko Kamado S (Chapter Seven) laukkasi lähdettyään kiriin puolimatkassa. Setyoursightshigh (In Range) pysyi jonon hännillä koko matkan.Sateisena perjantai-iltapäivänä ajettiin 2-vuotiaiden tammojen 94 000 dollarin Bluegrass-lähtöjä. Åke Svanstedtin varsat viihtyivät vetisellä radalla. Dandellion Wine (Ecurie D) voitti melkein neljällä mitalla ja ajalla 10,2.Toisen Bluegrassin vei kaulan mitalla ja ajalla 11,2 Andy ja Julie Millerin Wall Of Fame (Walner). Voitto oli jo kymmenes peräkkäinen. Svanstedtin Ruotsin tamma Gabriela Beatriz S (Walner) oli toinen samalla ajalla.Kolmannen paras oli Scott Zeronin ajama kanadalaisvieras Beauts Cabaret (International Moni), joka oli maalissa kaulan mitan ennen Takterin tallin suosikkia Rio de Janeiro (Walner). Molemmat saivat ajan 11,7.Neljännessä Bluegrassissa juhlivat Captain Coreyn tyttäret. Niille menivät kaikki totosijat. Voittaja oli puolella mitalla Svanstedtin Orinoco ja samalla ajalla 11,2 kakkonen Melanderin Birr Castle. Kolmanneksi seurasi Two Day Hangover ajalla 11,8.Torstaina 91 000 taalan Bluegrass-lähdöissä kilpailivat 2-vuotiaat urokset. Kesäsäässä mentiin lujaa. Ensimmäinen voittaja oli Svanstedtin Lifetime Dreamer (Ecurie D), joka karkasi muilta kuuden mitan päähän ajalla 09,9. Tallikaveri Mats (Walner) oli kakkonen tuloksella 10,6.Melanderin Command Center (Gimpanzee) näytti voittavan miten tahtoi, mutta jarrutteli lopussa niin, että pysyi kaulan mitalla ykkösenä ajalla 10,9.Svanstedtin Yankee Boss (Captain Corey) ja Anette Lorentzonin Whateverittakes As (Walner) kävivät tiukan kisan voitosta, joka ratkesi Yankee Bossin hyväksi. Molempien aika oli 09,6. Saman ajan sai puolen mitan päässä samassa rintamassa kolmanneksi tullut Propulsionin pikkuveli Opposition (Gimpanzee). Myös se tulee Melanderilta.Nancy Takterin Presidente (Walner) piti Svanstedtin Jimdougie Armitagen (Captain Corey) kaulan mitan päässä neljännessä Bluegrassissa. Molempien tulos oli 09,6.