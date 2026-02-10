Björn Goopille iso sakko, kun valmentajavastuun rajoja koeteltiin jälleen Ruotsissa

Svensk Travsport (ST) asetti Legliginin 3 kuukauden kilpailukieltoon, ja haki valmentajalle 113 000 kruunun sakkoa, kun asia meni vastuu- ja kurinpitovaliokuntaan (STAD) loppuvuodesta. STAD laski sakon 60 000 kruunuun.Jo ennen STADin käsittelyä todettiin, että sakkorangaistusvaatimusta on madallettu noin puoleen normaalista. Lieventävänä asianhaarana pidettiin sitä, että hevonen oli saanut Depo Medrol -injektion vuoden 2024 marraskuussa ollessaan edellisen valmentajan Per Linderothin valmennuslistalla.Linderoth lopetti oman tallinsa keväällä 2025 ja siirtyi Björn Goopin palvelukseen toukokuun alusta. ST katsoi Goopille raskauttavaksi seikaksi sen, että hän oli myöntänyt, ettei ollut lukenut hevosen lääkintätietoja. Lisäksi Goopille ehdotettiin, että epäilyttävissä tapauksissa valmentaja voisi otattaa hevosista dopingnäytteitä.Goop kertoi STADille keskustelleensa Legliginin terveydestä Linderothin kanssa, jolloin esille ei ollut tullut mitään poikkeavaa. Hän katsoi toimineensa siten kuin normaalisti edellytetään, kun uusi hevonen saapuu talliin. Hän ilmoitti STADille tiedoksi, ettei yksittäinen valmentaja pysty teettämään omia dopingnäytteitä Ruotsissa. Valiokunta totesi tämän pitävän paikkansa.Tapaukseen liittyy myös hoitaneen eläinlääkärin virheellinen toiminta. Häneltä oli ollut ensisijainen injektiovalmiste loppu, joten hän korvasi sen metyyliprednisolonilla, jonka käytössä on ongelmana pitkä säilyminen, jopa puoli vuotta, hevosen elimistössä. Silti hän oli ilmoittanut karenssiksi 45 vuorokautta.“STADin päätös ei yllättänyt huomioiden ST:n sääntöhinsä sisällyttämän tiukan valmentajavastuun. Keskusjärjestö oli siis tuominnut minut jo ennen kuin STAD antoi päätöksensä. Tutkinnasta kävi yksiselitteisesti ilmi, että minä en ole syyllistynyt mihinkään virheelliseen toimintaan, mutta sillä ei ollut mitään merkitystä vastuukysymyksen arvioinnissa”, Goop kirjoitti Travrondenille.ST:n juristi Oskar Foborg ilmaisi Travrondenille tyytyväisyytensä STADin päätökseen, koska se vahvisti vastuuvalmentajan olevan tiukasti vastuullinen positiivisista dopingnäytteistä, vaikka kävisi ilmi, että toimenpiteet on tehty edellisellä valmentajalla. Hänen mielestään oli tärkeää, että valmentajalla ei ole mahdollisuutta selvitä ilman rangaistusta sillä perusteella, ettei hän tuntenut hevosen lääkintähistoriaa.Goopilla on mahdollisuus valittaa STADin päätöksestä ravien ylituomioistuimeen kahden viikon ajan.Ruotsin raviurheilun kuuluisin tapaus, jossa valmentajavastuu ulotettiin edellisen valmentajan edesottamuksiin, oli tietysti Propulsionin hermoleikkausskandaali vuonna 2020. Sen lisäksi kansalaisten oikeudentajua ovat keikutelleet ainakin Alessandro Gocciadoron rangaistus, kun hänen hevosenhoitajansa käytti ajovitsaa sääntöjenvastaisesti 2021, ja Tomas Malmqvistin lisenssin menetys, kun hänen kuljetuskuumeeseen sairastunut hevosensa kanyloitiin ennen kuin se oli ehditty ilmoittaa ST:lle poisjääneeksi Kungapokalen-karsinnoista keväällä 2024.Gocciadoro oli tapahtuma-aikaan Italiassa, ja Malmqvist oli raveissa Ranskassa, kun Kungapokalen-hevoset saapuivat Jägersron talleille. Gocciadoron rangaistus peruttiin, Malmqvist on yhä ilman lisenssiä.