Björn Goopille valmentajana 3000. voitto

Björn Goop aloitti voittotehtailun heti avauslähdössä. Hän ajoi 2-vuotiaan orin Clog (Greenshoe) ykköseksi. 3-vuotias jenkkiruuna Lindy’sleadingman (Walner) oli vahvin johtavan rinnalta ja kiidätti Goopin valmentajana voittoon numero 3000.Goopin ensimmäinen voitto valmentajana tuli 1999, kun Jonas Paul ajoi Lloyd Hornlinen amatöörilähdön ykköseksi.”Teemme työtä valmennuskeskuksessa tiiminä, olemme kuin perhe. 3000 voittoa on siitä erinomainen osoitus, että työskentelemme lujasti. Toisilla hevosilla on enemmän kyvykkyyttä, toisilla vähän vähemmän, mutta kaikkien kanssa tulee työskennellä yhtä kovasti. On vaikea nostaa esiin yhtä hevosta, joka merkitsisi urallani todella paljon. Jos yksi pitää mainita, niin se on Conny Nobell”, Goop sanoi voittajahaastattelussa.Goop omisti Conny Nobellin yhdessä Veijo Heiskasen kanssa. Kriteriumin ja Derbyn sankari Conny Nobell voitti Elitloppetin 5-vuotiaana. Se oli maalissa kakkosena, mutta nousi ykköseksi, kun Jag de Bellouetin suoritus hylättiin jälkikäteen.”Tässä ammatissa oppii uutta joka päivä, Kun menen tallista kotiin tai kilpailuista kotiin, niin tunnen, että olen taas oppinut jotain uutta”, Goop, 49, jatkoi. Kuskina Goop on ajanut yli 8000 voittoa.Suomalaismenestystä saatiin myös loppuviikon raveissa. Paavo Koivurovan Domenik Broline lähti suursuosikkina Skellefteån torstain V5-pelin kolmoskohteessa. Kari Alapekkala ajoi Canepa Hanoverin 4-vuotiaan pojan keulaan, ja voitto tuli helposti ajalla 17,1a/2140. Domenik Broline on ravannut avausstartin kakkosen jälkeen kaksi voittoa.Tino Flinkin valmentama Camaro Hall otti yllätysvoiton V5-pelin päätöskohteessa. Antero Lindgrenin omistama Campo Bahian 4-vuotias poika kiri Ove A Lindqvistin ajamana niukkaan voittoon ajalla 15,8a/1640. Hemmi Salmisen Derby Broline oli keulasta kolmas.”Minulla oli tunne, että ehdimme voittoon. Valmentaja sanoi, että eteenpäin voi ajaa, ja niin tein viimeisellä takasuoralla. Loppukaarteessa Camara Hall painoi vähän sisäänpäin, ja se piti ottaa varmasti. Maalisuoralla se tuli reippaasti eteenpäin”, Ove A Lindqvist sanoi.Rommessa ajettiin torstai-iltana. Katja Melkon talliin meni kaksi voittoa. Jorma Kontio ajoi Lumbermans Malten takarivin lähtöpaikalta ykköseksi. Pertti ja Susanne Putkosen kasvattama ja omistama ja Melissa Melkon hoitama Donato Hanoverin 4-vuotias poika juoksi voittotuloksen 13,2a/1640.Rikard N Skoglund ohjasti Melkko&Sorosen tallin toisen voiton. Janina Sorosen hoitama Crazy Good I.D. kiri ykköseksi ajalla 14,9a/2140.Journey Hästarin kasvattama ja omistama James Journey ravasi kauden neljännen voittonsa. Marko Korven valmentama SJ’s Photon poika eteni Claes Sjöströmin ajamana ykköseksi ajalla 14,7a/2140. Sara Korpi hoitaa. Melkon Googoo Gone oli kakkonen ja Kuusaan Virman kasvattama Special Ale kolmas.Tamara Skutnabbin valmentama ja ajama Tulinas Eddie ravasi uransa toisen voiton Gävlen lounasraveissa perjantaina. Cash Gamblen 4-vuotias poika juoksi toisena ja kolmantena toisen radan jonossa ja kiri niukkaan voittoon ajalla 16,7a/3140. Ykkönen oli yllätys, Tulinas Eddien peliprosentti 65:ssä oli yksi.”Tulinas Eddie on enemmän vahva kuin nopea. Matka suosi sitä ja se teki oikein hienon juoksun tänään”, sanoi Tamara Skutnabb, joka ohjasti vuoden seitsemännen ykkösensä. Torstaina Skutnabb ratsasti Rötungenin kakkoseksi Östersundin Montémestaruus-lähdössä.