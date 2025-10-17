3000 voittoa
Björn Goop, tuhansien voittojen valmentaja.Kuva: Jarno Unkuri
Björn Goopille valmentajana 3000. voitto

Björn Goop sai juhlia kotiradallaan Färjerstadissa perjantaina 3000. voittoaan, jonka toi Lindy’sleadingman.
