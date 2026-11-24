Ajopalkkioista puolet meni syöpäjärjestölle ja toinen puoli Björnin isän Olle Goopin muistorahastolle. Tavoite oli saada kerättyä 250 000 kruunua, ja tulos oli 300 000 kruunua.Keräys ei päättynyt lokakuun lopussa. Kärryt ja muut lahjoitetut kohteet myytiin marraskuussa Tradera.se:n nettihuutokaupassa, ja tuotot menivät lyhentämättöminä Cancerfondenille.Pinkkien kärryjen lähtöhinta oli 15 000 kruunua. Kaikkiaan kärryistä tehtiin 177 korotusta yhdeksän tarjoajan voimin. Huutokauppa päättyi, kun kärryjen hinta oli 115 501 kruunussa.Kärryjen lisäksi huutokaupassa myytiin 10 muuta kohdetta. Dancinginthedark M:n astutuspaketti toi hyväntekeväisyyteen 30 000 kruunua. Erik Adielssonin nimikirjoituksella varustettu ajoasu maksoi 4100 kruunua ja Stig H Johansson T-paita, jossa oli Ruotsin eturivin ravi-ihmisten nimikirjoituksia, nousi 2589 kruunuun."Kärryt olivat Finntackin ja Björn Goopin yhteistyön tulos. Keräys sujui superhyvin, se ylitti odotuksemme. Olemme todella tyytyväisiä hienosta aloitteesta, joka poiki näin komean lopputuloksen", Alice Engström Svensk Travsportin markkinointiosastolta kertoi tiedotteessa.