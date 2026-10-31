Robin Bakker raviohjastaja
Robin Bakker ajoi Blizzard Diamantin ja Peggy Bokon voittoihin.Kuva: Jarno Unkuri
Ulkomaat

Blizzard Diamant häikäisi Bjerkessä, voittotulos 09,4a, Hagoortille ja Bakkerille molemmat 4-vuotislähdöt

Paul Hagoortin valmentamat Blizzard Diamant ja Peggy Boko voittivat Axel Jensen -lähdöt Bjerken T85-kierroksella.
Julkaistu
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Robin Bakker
Bjerke
Paul Hagoort
Romme
Running Well
Blizzard Dimant
Peggy Boko