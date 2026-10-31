Blizzard Diamant häikäisi Bjerkessä, voittotulos 09,4a, Hagoortille ja Bakkerille molemmat 4-vuotislähdöt

Avoimessa 4-vuotiaiden Axel Jensens Minneslöpissa voittaja palkittiin 300 000 kruunulla. Örjan Kihlström ajoi Daniel Redénin valmentaman Blankin johtoon avauspuolikkaan jälkeen. Robin Bakkerin ajama Blizzard Diamant veti toista rataa. Paul Hagoortin valmentama Blizzard Diamant jätti maalisuoralla muut helposti, ja Indigiousin poika paineli voittoon kilpailuennätyksellä 09,4a/1609. Blank piti kakkoseksi, ja Variegated eteni sisäratareissun jälkeen kolmanneksi."Blizzard Diamant on uskomattoman hieno hevonen, se ei tee milloinkaan mitään väärin ja on vahva. Örjan Kihlström sanoi minulle lähdön jälkeen, että hän halusi yleisölle oikean kilpailun. Hevoseni tuntui viimeisessä kaarteessa vahvalta, ja voitto tuli helposti", Bakker totesi voittajahaastattelussa."Blank teki oikein hyvän juoksun, vaikkei se lähtenyt etenemään, kun vedin silmälaput. Mutta vastassa oli yksi todella hyvä hevonen, mutta sen kyvyt tiesimme jo etukäteen", Örjan Kihlström sanoi.Paul Hagoortin tallissa on Blizzard Diamantin lisäksi toinen hurja 4-vuotias Fragolino Rosso, joka voitti UET Grand Prixin Torinossa. Nyt jo puhutaan, että nämä kaksi voisivat kilpailla ensi vuonna Elitloppetissa."Fragolino Rosso ja Blizzard Diamant ovat fantastisen hienoja hevosia. Juoksu, jonka Fragolino Rosso teki Italiassa, oli uskomaton. En osaa sanoa muuta kuin että nämä ovat tosihyviä hevosia, enkä halua rankata niitä keskenään. Tulevaisuudessa toivon kilpailemista niiden kanssa Elitloppetissa, voittaa Elitloppet on kaikkien unelma", Bakker jatkoi.Paul Hagoortin valmentama Peggy Boko oli suursuosikki 4-vuotiaiden tammojen Axel Jensen -lähdössä. Robin Bakker ajoi Robert Bin tyttären johtopaikalle. Peggy Boko veti kierroksen 13,7-vauhtia. Peggy Boko piti niukasti ykköseksi ja vei 150 000 kruunun voiton ajalla 12,6a/2100. Christoffer Erikssonin Sherburne S kiri sisäratajuoksun jälkeen terävästi kakkoseksi."Peggy Boko oli hyvä, mutta yllätyin viimeisellä 80 metrillä. Tamma tuntui vahvalta, enkä vetänyt mistään naruista. Uskoin, ettei tarvitse vetää silmälappuja tai korvapalloja. Lähelle tuli kilpailija, mutta meillä oli tuuria, että maali vastaan", Bakker sanoi ATG:n lähetyksessä.Big Noon-pokalen oli Kultadivisioona. Eirik Höitomtin ajama Daim Brodda oli lähtökiihdytyksen nopein. Björn Goopin ohjastama Before Takeoff meni sen taakse, kun sisäradalta startannut Baron Tilly ei pystynyt avaamaan kovaa, se jäi porukan perälle. Daim Brodda ja Daniel Wäjerstenin tallin Before Takeoff kävivät kamppailun voitosta. Kjetil Helgestadin valmentama Daim Brodda pinnisti ykköseksi kovalla ajalla 09,9a/1609, ykköspalkinto oli 200 000 kruunua. Wäjerstenin Lando Mearas nousi kolmanneksi."Tiukkaa oli maalissa, mutta minulla oli tunne, että olimme hieman ennen muita maalissa. Mietin alkumatkalla, että antaisin keulat Charronille, mutta se oli kiertänyt avauskaarteen kolmatta rataa, ja päätin ajaa keulasta. Daim Brodda on ollut kuntonsa puolesta välillä hyvä välillä huonompi, tänään siinä oli taas oikeaa menoa", Höitomt sanoi ATG:n lähetyksessä.Bjerken T85-kierros alkoi kakkossuosikin J.C. voitolla. Hickovelocissimo ravasi johtopaikalla. Thomas Dalborgin ajama J.C. sai onnekkaasti tilaa johtavan takaa, kun Great Old Dance laukkasi rinnalta. J.C. kiri ykköseksi ohi Hickovelocissimon.Kylmäveristen Kultadivisioonassa tamma löi orit ja ruunat. Gigant Tider painui johtopaikalla, ja Grisle Tore G.L. tuli rinnalle. Lars Anvar Kolle tarjosi tamma Voje Lotalle juoksun Grisle Tore G.L:n takana. Grisle Tore G.L. sai maalisuoralla otteen johtavasta, mutta Voje Lotan loppurynnistykselle se ei voinut mitään. Voje Lotta vei 150 000 kruunun ajalla 21,0a/1609."Voje Lotta tuntui tosi hyvältä loppusuoran alussa. Olimme saaneet oikein hyvän juoksun, ja tamma kiri ykköseksi. Jos Solvalla pystyy löytämään 10 parempaa hevosta kuin tämä ensi vuoden Elitkampeniin, niin onnittelen heitä", Lars Anvar Kolle kertoi ATG:n lähetyksessä ja esitti selvät terveiset Solvallan suuntaan.Yagger Kemp nappasi kakkossijan Bjerken avauslähdössä. Se jäi lähtökiihdytyksessä porukan hännille. Vidar Hopin ajama Yagger Kemp kiri terävästi toiseksi. Eirik Höitomtin ajama Valla d'Primadonna paineli keulasta voittoon ajalla 14,5a/2100.Amorcino toi kakkossijan Onkel Investille mailin ryhmässä. Julian Cordeaun ajama Joakim Palema paineli johtoon. Victor Sundgrenin ohjastama Amorcino kiersi alun kolmatta rataa ja eteni keulahevosen rinnalle. Hans Crebasin valmentama Joakim Palema paineli ykköseksi. Thomas Dalborgin valmentama Amorcino tsemppasi kakkoseksi.Rommessa ajettiin perjantai-illan T75-ravit. Ismo Haapasen LaserWellin kasvattama ja omistama Running Well oli lähellä voittoa päätöskohteessa, joka oli Bernth Martinssons lopp. Joakim Eskilsson tarjosi Ville Karhulahden valmentamalle Running Wellille hyvän juoksun toisessa ulkona. Magnus A Djusen ajama Out Of Range ravasi johtopaikalla ja painui ykköseksi ajalla 15,1/2140. Running Well kiri terävästi maalisuoran, eteni rinnalle, mutta maalikuvan tutkiskelun jälkeen Out Of Range julistettiin voittajaksi. Running Well sai kakkossijasta 50 000 kruunua."Running Well teki hienon juoksun ja kiri kovaa. Harmi, että avauskierros mentiin niin hiljaa. Hevonen on vasta 3-vuotias, mutta meni oikein hyvin vanhempia vastaan", Joakim Eskilsson kehui.Montélähtö oli T75-pelin kolmoskohde. Lähtö keskeytettiin viimeisen kaarteen onnettomuuden vuoksi. Givemeanothername juoksi sisäradalla neljäntenä ja lähti raivoisaan laukkaan loppukaarteessa. Ratsastaja Mikaela Almgren putosi satulasta. Hevonen saatiin kiinni, eikä sille tullut vahinkoa. Almgreniä hoidettiin aluksi ambulanssissa ennen lähtöä sairaalaan. Lauantaina tuli tieto, että Almgren oli saanut voimakkaan aivotärähdyksen.Lähtö ajettiin uudelleen illan viimeisenä. Jennifer Perssonin ratsastama ja Conrad Lugauerin valmentama Wiener Blut painui keulaan kolmannella puolikkaalla js paineli ylivoimaiseen voittoon.