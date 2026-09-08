Jonna Irri ja Taneli Säde
Jonna Irrin ja Taneli Säteen tallista kilpailee kolme hevosta T86-kohteissa Bodenissa.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Boden ja Åby keskiviikon radat Ruotsissa, Bodenissa Breeders' Crown -sarjoja

Solvalla ajaa perjantaina. Boden ja Åby ovat keskiviikon kilparadat ja Toto86-pelin järjestäjät.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Boden
Åby
Ruotsin Toto86
Breeders' Crown
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi