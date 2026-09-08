Boden ja Åby keskiviikon radat Ruotsissa, Bodenissa Breeders' Crown -sarjoja

Bodenissa juostaan neljä Breeders' Crownin alkuerää. 3-vuotiaiden orien/ruunien sarja ajetaan ennen T86-kohteita. Daniel Wäjerstenin tallista on neljä hevosta Zarajevo Gamesin (Calgary Games) johdolla. AMG Stablen kasvattama Jimmy Adore (Explosive Matter) nähdään 4-vuotiaiden orien/ruunien BC-lähdössä, joka on T86-kakkonen.Janita Luttusen Backwood Gisella (Beer Summit), Jonna Irrin Iron Cloud (Mister JP) ja Petri Salmelan Epicure U.S. (Gimpanzee) starttaavat 3-vuotiaiden tammojen lähdössä, T86-kuusi. Wäjerstenin Morning Rain (Face Time Bourbon) on suursuosikki, Tuukka Varis ajaa sen tallikaveria Natural Boko (Readly Express). Irrin This Love (Father Patrick), Tarja Jussilan Västerbo Outlander (Brillantissime) ja Salmelan Ajamaja (Traders) kisaavat 4-vuotiaiden tammojen lähdössä, joka on T86-pelin päätöskohde. Fredrik Wallinin Global Got It All (Walner) on lähdön raharuhtinatar."Iron Cloud on mielenkiintoinen hevonen tuleviin kisoihin, ja nyt on hyvä nähdä, miten se menee tällaisten kilpailijoiden kanssa. Tamma on vähitellen alkanut ymmärtää kilpailemisesta enemmän, ja viimeksi se oli jo ehkä liiankin pirteä, kun laitoimme kokolaput. Se paineli reipasta jo esittelyn ja startin välinkin. Siihen nähden Iron Cloud teki hyvän juoksun ja oli neljäs. Nyt laitamme vedettävät silmälaput ja pullariverkon. Vastus on tietysti kova, mutta hyvällä selkäjuoksulla tamma voi riittää hyvälle palkintosijalle", Irri kertoi Kanal75:n haastattelussa."This Love on tehnyt monta hyvää juoksua ja saanut kakkossijoja. Se olisi jo ansainnut voiton. Olen tietoinen, että nyt lähtö on kova ja on vaikea voittaa tätä lähtöä. Tamma saa nyt mennä reippaammin heti alussa, ja sille laitetaan kokolaput. Sen lisäksi otetaan takakengät pois."Isto Kuisman Stoneisle Unique, Irrin Pearl Silvio, Salmelan Kill Posin, Alapekkalan Backwood Fiona ja Mertsi Salmisen Walnut Nimbus iskevät yhteen tammojen mailin ryhmässä, joka T86-pelin neloskohde."Pearl Silvio voitti viimeksi pistelähdön, olin siihen oikein tyytyväinen, miten se suoritti. Se on usein kuumentunut, mutta viimeksi se pysyi rauhallisena ja voitti voimia jäljellä. Se oli saanut treenijakson ennen starttia. Uskon, että startti vei sitä eteenpäin. Matka (1640) on sellainen, että toivon tamman juoksevan johtopaikalla", Irri kertoi.Bodenin ilta alkaa 2-vuotislähdöllä. Riina Rekilän Mercury Wania (Vegas Wania) aloittaa kilpailemisen, Tuukka Varis ajaa. Vastassa on kolme Salmelan varsaa Olive Oyl Sisu (Just A Gigolo), BWT Meanstreak (Propulsion) ja Mark Triple E (Makethemark).Kakkoslähtö aloittaa illan T5-pelin. Tuukka Varis ajaa Isto Kuisman Macarena Sisulla, joka starttaa paalulta. Petri Salmelan Peek A Boo Poof, Hemmi Salmisen Derby Broline ja Petri Puron kasvattama Jean Crowe ovat takamatkalla. T5-kolmosessa Salmelan Like Magic Sisu, Mari Joen Peppe Roc ja Hemmi Salmisen Global Venture ovat perusmatkalla, Maria Kurttilan Gogobet Sisu takamatkalla. Kimmo Nurmoksen voitokas Handsome Hero on yksi suosikeista T5-vitosessa, Kari Alapekkala ajaa, Hemmi Salmisen Global Forever ja Salmelan Mervellieux Sisu ovat vastassa.Bodenissa kilpailee lähes 30 suomalaisten omistamaa hevosta. Aloittelevien lähdössä on viisi Suomessa syntynyttä, Luttusen Steamy Windcape, Allan Lindgrenin Magic Muscle, Martti Olsenin Lagertha, Birgitta Mangströmin Pink Pearl Dance ja Salmelan Jill Masterson.Saara Jalastin kasvattama ja omistama Northern Lights tavoittelee Åbyssä toista peräkkäistä voittoa ennen T86-peliä, Petri Tarrimaa valmentaa. Ready Trophy ja Iina Aho kilpailevat mailin ryhmässä, joka aloittaa T86-pelin. Garden kasvatti Captain Garde yrittää palata voittokantaan 3-vuotislähdössä, joka on T86-kolmonen. Iina ja Mikko Ahon toinen hevonen Colombe Blance starttaa T86-seiskassa, Hanna Lähdekorven Power Of Sand on vastassa.