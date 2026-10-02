Bodenissa lauantaina Toto85-ravit, Pronssidivisioonassa paljon suomalaisia

Pronssidivisioona ajetaan T85-pelin kakkoskohteena, mukana on monta suomalaisomistajien hevosta. Kalle Peuran Need'em sai parhaan lähtöpaikan kakkosradan. Ari Aatsingin Jobiline Ridge on eturivin uloimmalla paikalla sekä Petri Salmelan Speed Matters ja Vesa-Pekka Kellokummun Global Crossover takarivissä, Ray Of Sunshine ei starttaa. AGM Stablen kasvattama Jimmy Adore sai ykkösradan. Daniel Wäjerstenin tallin Readly Brodde ja Punchboard ovat suosikit. Readly Brodde voitti Derbykarsinnan, mutta laukkasi finaalissa.Tommi Törnvallin T.Walls Nitro ja Kimmo Nurmoksen Handsome Hero jahtaavat täysosumaa Klass II:ssa, T85-3, joka juostaan mailin matkalla.Vesa Jokiniemen Tangen Birk on 20 metrin takamatkalla kylmäveristen mailin volttilähdössä. Christer Månssonin Eldbrand lähtee suosikkina matkaan takamatkan juoksuradalta."Viime startissa Tangen Birk ei ollut parhaimmillaan, sitä ennen se oli tosi hyvä, toki silloin lähtö oli helpompi. Viimeksi se painoi päälle kovasti jo ennen lähtöä, mutta lähti sitten hyvin, mutta en uskaltanut päästää sitä yhtään. Ensimmäisessä kaarteessa tuli pieni häiriö. Alku pitää ottaa rauhallisesti, kun on volttilähtö ja lyhyt matka. Jos emme jää kovin kauas, niin hevonen tulee lopun ihan hyvin. Lähtö on kova, ja jos saamme korotettua rahaa, olen tyytyväinen. Emme muuta mitään edelliseen starttiin", Jokiniemi kertoi.Paavo Koivurovan voitokas Lupin Sisu kuuluu suosikkeihin Klass II:ssa, T85-6. Kari Alapekkalan ajama ruuna starttaa takarivistä. Salmelan Backwood Gilda on vastassa, samoin Marko Kreivin kasvattama Pure Dream.Salmelan Robinhood C.A. starttaa ykkösradalta Hopeadivisioonassa, joka on T85-seiska. Viime startit ohjastanut Mika Forss ajaa Kaustisella, ja Ulf Ohlsson on Walnerin pojan kärryillä. Aatsingin hienokuntoinen Marlon Boko on yksi vastustajista. Solvallan treenari Marcus Schön tuo Bodeniin Frank S.H:n, joka tavoittelee neljättä peräkkäistä voittoa. Se on lähdön selkeä suosikki."Frank S.H. on ruunauksen jälkeen ollut tosi paljon parempi kuin aiemmin. Nyt voimme tarhata sitä muiden hevosten kanssa. Se oli aiemmin tosi orimainen, ja muutos on ollut suuri, kun ruunasimme sen. Kunto on topissa, ja myös ilman kenkiä juokseminen on sen juttu. Hevonen ravaa vapautuneemmin, ja kaikki palaset ovat loksahtanet kohdilleen. Maanantaina ajoimme hiekkaradalla viimeistelyt, ja hevonen oli oikein hyvä. Shogun R.R. on kova vastustaja. Matka Bodeniin on pitkä, 10 tunnin reissu on edessä, mutta Frank S.H. on hyvä matkustaja", Marcus Schön sanoi Kanal75:n haastattelussa.Scandal Plays Minne ajetaan 2640 metrin volttilähtönä, ja se päättää T85-kierroksen, voittaja saa 200 000 kruunua. Aatsingin Super Frasse on 20 metrin takamatkalla, Niko Jokela ajaa Aatsingin hevosilla. B.Sacamano ja Pure Atlas ovat 40 metrin pakilla.Bodenin lauantai alkaa montélähdöllä, jossa on runsaasti suomalaisväriä, kun mukana ovat Backwood's Baddy ja Noora Kivimaa, Scorzone ja Maiju Leppäjärvi, Backwood's Brandon ja Maija Fors, Djang Limit ja Maria Kurttila, Bring Me Bajern ja Noora Hirvimäki ja Like Magic Sisu ja Tilda Wahlberg.Janita Luttusen Explosive Star, Aatsingin Harley ja Petri Puron kasvattama Jean Crowe kisaavat kolmoslähdössä. Eljas Oinosen Middlebrook ja Luttusen Queen Of Djazz neloslähdössä.