Bodenin ravirata
Bodenissa ajetaan lauantain pääravit.Kuva: Lauri Jääskeläinen
Ulkomaat

Bodenissa lauantaina Toto85-ravit, Pronssidivisioonassa paljon suomalaisia

Pohjois-Ruotsin Boden toimii lauantain pääravien isäntäratana, ja radalla nähdään tuttuun tapaan hevosia myös Suomesta.
Julkaistu
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Boden
T85
Frank S.H.
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Hevosurheilu
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