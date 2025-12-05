Bodenissa Ponsse Cupin karsinta, Skellefteån Jens Erikssonin tallista voittaja

Ponsse Cupin karsinnassa oli tarjolla kaksi paikkaa Oulussa ensi viikon lauantaina ajettavaan finaaliin. Jens Eriksson ajoi Hällebackens Nikellä kasiradalta vauhdilla eteenpäin ja keulaan. Sebastian K:n 3-vuotias tytär piti paikkansa varmasti ja voitti ajalla 16,4a/2140. Mats Rånlundin Ynnest Lloyd (Quick Wood) kiri kakkoseksi ja sai myös finaalipaikan.Janita Luttusen valmentama Space Raja (Raja Mirch) jäi johtohevosen rinnalle, eikä pystynyt kärkitaistoon. Petri Salmelan Mervellieux Sisu (Bold Eagle) lähti takasuoralla kiriin toisesta ulkoa, mutta laukkasi."Hällebackens Nike tarvitsi aikaa, mutta syksyllä se on alkanut mennä oikein hyvin. Vedin tänään hevoselta ensimmäinen kerran korvapallot, ja se toi hyvän efektin. Seuraavaksi Suomeen, toivottavasti omistajat lähtevät sinne myös mukaan", Jens Eriksson sanoi.Xpress64-kierros alkoi Bodenista. Ville Pohjola tarjosi No Limit Riverille juoksun toisessa ulkona. Raimond Eltzenbergerin valmentama 4-vuotias Face Time Bourbonin poika lähti kiriin takasuoralla, sujahti kärkeen ja voitti varmasti ajalla 16,3/2140. Jonna Irrin Lake's Fire oli suosikki. Se ei saanut normaalia vauhtia päälle jääradalla.Kalmar oli Bodenin ratapari. Kontrasti oli melkoinen, kun Kalmarissa ajettiin märissä ja kuraisissa olosuhteissa ja Bodenissa lumisissa maisemissa. Perjantain suurin ykkönen 150 000 kruunua maksettiin Kalmarin E3-Revanssissa. Robert Berghin Barkley (Face Time Bourbon) kiri voittoon. Uncover Tile (Googoo Gaagaa) oli arvottu kuudennen kerran peräkkäin ykkösradalla! Sekään ei auttanut, Anders Svanstedin ajama ruuna oli kolmannesta sisältä neljäs maalissa.Halmstadissa ajettiin torstai-iltana. Hanna Lähdekorpi ajoi voiton Global Flashbackilla. Kari Lähdekorven KM Hästfarmin omistama SJ's Caviarin 4-vuotias poika eteni ensin toisesta ulkoa johtavan rinnalle ja siitä varmaan voittoon ajalla 14,2a/2140."Global Flashback on rehti ja hieno ravuri, joka osaa voittaa. Kärjen kova alkuvauhti sopi meille, ja vuoden kuudes ykkönen tuli varmasti", Hanna Lähdekorpi sanoi.Lähdekorvella oli hyvä ilta. Steady Victory ja Dareois di Poggio ottivat sijat 2 ja 3 enintään kaksi miljoonaa kruunua tienanneiden lähdössä. Power Of Sand toi vielä kakkossijan toisessa B-valmentajien lähdössä.Markus Forss ajoi kauden kuudennen voittonsa 4-vuotiaalla ranskalaisella Loucalove Beaufourilla, joka kiri ykköseksi ajalla 16,2a/2140. S.G.'s Fortunate toi Markus Forssilla ja valmentaja Linda Tovekille kakkossijan pistelähdössä.