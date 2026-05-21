Bodenissa suomalaisjuhlat, Full Speed Forward hurjasteli ykkösen hyvällä tuloksella

Hienolla suomalaisvoitolla aloitettiin torstain ravi-ilta. Toni Granathin valmentama ja ajama Ronthegreat ampaisi voltin ykkösradalta vauhdilla liikkeelle ja viiletti varmasti keulapaikalta voittoon ajalla 16,7/2140. Päivi Granatin omistamalla Raja Mirchin pojalla oli välistartti Torniossa, jossa tuli laukan myötä nelossija. Nyt ravi maittoi, ja tulosta tuli. Petri Salmelan valmentama Federal Broline (Donato Hanover) seurasi ainoana voittajaa ja oli kakkonen."Ronthegreat on iso, hieno hevonen, jonka uskoin menevän kovaa. Se oli Salmisten tallissa talven ja sai treenata porukassa muiden hevosten kanssa", Toni Granath sanoi voittajahaastattelussa.Petri Salmelan valmentama Miracle Sisu paineli keulasta ykköseksi illan kakkoslähdössä, joka oli pistelähtö. Ulf Ohlsson ajoi voittotuloksen 15,1/1640.Epicure U.S. toi Salmelan tallin toisen voiton. Ulf Ohlsson ajoi Gimpanzeen 3-vuotiaan tyttären toisen jonon vetäjäksi. Epicure eteni varmasti ykköseksi ajalla 15,0a/2140."Epicure teki hienon esityksen, se kohtasi tänään vanhempia hevosia. 300 jäljellä tamma tuntui oikein hyvältä ja oli menohaluinen", Ohlsson kehui.Petter Lundberg ajoi Waldemar W.F:n voittoon illan viidennessä lähdössä koko matkan johdon jälkeen, ykkönen tuli ajalla 15,2a/2140. Hemmi Salmisen Derby Broline oli johtavan takaa hyvä kakkonen.Jaakko Alamäen nimi oli Waldemar W.F:n valmentajana, Lundberg on Kadett C.D:n pojan uusi treenari. Alamäki menehtyi viikonloppuna nopeasti edenneeseen sairauteen vain 47-vuotiaana. Voittajaseremoniat olivat tunteelliset. Haastattelija ja radan johtaja David Zimmer kiteytti asian: "Tämä voitto kunnioitti Jaakko Alamäen muistoa parhaalla mahdollisella tavalla. Koko raviyhteisö suree Jaakon poismenoa. Tämä voitto jää todellakin mieleen."Jonna Irrin valmentama Full Speed Forward ravasi tämän vuoden avausvoittonsa T4-pelin kakkoskohteessa. Mika Forss latasi Maharajahin 6-vuotiaan tyttären keulaan, avauspuolikas hurjasteltiin 08,8-kyytiä, kierros mentiin 13,1. Irrin kipparoiman Team Full Speedin omistama tamma porhalsi varmasti ykköseksi ajalla 13,0a/2140. Petri Salmelan Jamie Sisu tuli kolmannesta sisältä toiseksi ja Ari Aatsingin Marlon Boko kiri takaa kolmanneksi."Kovaa ajoa oli ensimmäiset 300 metriä, sitten sain vähän rauhoittaa. Mutta en halunnut rauhoittaa liikaa, näin emme antaneet liian helposti mahdollisuuksia muille. Full Speed Forward on luonteeltaan sellainen, että se pitää vauhtinsa hyvin loppuun. Tosi hienoa, että saimme nyt monen kakkossijan jälkeen voiton. Mikään ei harmita hevosta ja kuskia niin paljon kuin se, että häviää muutaman sentin", Forss sanoi.Tino Flinkin valmentama Camaro Hall toi lisää suomalaismenestystä. Riku Salminen ajoi Campo Bahian 5-vuotiaan pojan keulaan avauspuolikkaan jälkeen. Camaro Hall piti paikkansa varmasti maaliin saakka, vaikka Hanna Olofssonin Uno kiri takaa kovaa. Voittoaika oli 14,3a/2140.