Antti Ojanperä, Jonna Irri ja Petri Salmela - Bodenista voittoja suomalaisille

Antti Ojanperän valmentama Kenzo Benois aloitti suomalaismenestyksen. Tuukka Varis ajoi sen keulaan ensimmäisellä takasuoralla. Team Kenzon omistama Django Riffin 5-vuotias poika paineli helposti ykköseksi ajalla 13,9a/2140."Kenzo Benois on oikein hieno ravuri. Tänään ei ollut mitään ongelmia, hevonen oli rauhallinen. Antti Ojanperä on yksi Suomen parhaista valmentajista, ja olen iloinen, että pääsen ajamaan hänen hevosiaan", Varis sanoi voittajahaastattelussa.Jonna Irrin valmentama Lake's Fire nappasi 65-pelin kolmoskohteessa ykkösen. HJ Stablen 4-vuotias Face Time Bourbonin poika eteni viidennestä ulkoa vahvalla kirillä voittoon. Mika Forss ajoi ykkösen ajalla 15,5a/2140."Lake's Fire on ollut hyvä jo kahdessa edellisessä startissa. Nyt juoksu onnistui, ja hevonen sai näyttää, että kunto on hyvä. Lake's Fire on tullut rauhallisemmaksi mitä aiemmin, ja sinä varmaan yksi syy, että menestystä tulee", Mika Forss sanoi.Forss jatkoi voittotahdissa 65-päätöksessä. Petri Salmelan valmentama 4-vuotias Robinhood C.A. ravasi keulasta helposti ykköseksi ajalla 13,7a/2140. Voittaja on Kanadassa syntynyt Walnerin poika, jonka SPAF Invest omistaa. Ojanperän Fat Rabbit sinnitteli johtavan rinnalta kolmanneksi."Matka ei ole Robinhoodille ongelma. Se menee hyvin, kun vain pysyy rauhallisena. Tänään se oli sitä, sain ajaa matkalla pätkän varmaan 20-vauhtia. Tässä hevosessa on monta asiaa, joita huippuhevosilla on", kertoi Forss, joka ajoi myös Mats Rånlundin valmentamalla Second Breakfastilla ykkösen.Mervellieux Sisu toi Petri Salmelalle toisen voiton. Lilium Oy:n nimissä kilpaileva Bold Eaglen poika viiletti keulasta ykköseksi Ulf Ohlssonin ajamana. Ojanperän Zorro Lane oli kakkonenJohn Östman ajoi voitot ravien päätöslähdöissä. Jerker Byrmanin valmentama Mira Kiro nousi takamatkalta ykköseksi Östmanin ajamana. Ola Erikssonin Matchpoint Pellini eteni pistelähdössä voittoon Östmanin luotsaamana.