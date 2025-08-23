Ravit Ruotsi
Rikard N Skoglund ajoi Bonsse Garden voittoonKuva: Anu Leppänen
Bonsse Garde järjesti suomalaisjuhlat Örebrossa – miljoonaykkönen huipputuloksella

Fredrik Wallinin valmentama Bonsse Garde voitti 1,5 miljoonan kruunun ykkösen tammojen E3-finaalissa Rikard N Skoglundin ajamana.
