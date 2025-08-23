Bonsse Garde järjesti suomalaisjuhlat Örebrossa – miljoonaykkönen huipputuloksella

Terästallit Oy:n ja Garde Hästar Ab:n omistama ja Garde Hästar Ab:n kasvattama Bonsse Garde (Makethemark) teki väkevän juoksun tammojen E3-finaalissa. Global Got It All (Walner) piti ykkösradalta johtopaikan. Rikard N Skoglund ajoi Bonsse Garden johtavan rinnalle. Fredrik Wallinin valmentama Bonsse Garde paineli vakuuttavaan voittoon. 1,5 miljoonaa kruunua tuli Ruotsin ennätystä sivuavalla tuloksella 10,7a/1609. Erno Gardemeister kuuluu Garde Hästarin ja Terästallien omistajiin.”Kovaa mentiin, kun Jepsonin hevonen Global Got It AlI painoi keulassa. Tunsin loppukaarteeseen mentäessä, että meillä on paljon voimia jäljellä. Riittää kun voitetaan, en ajanut aikaa, ja korvat jäivät avaamatta. Bonsse Garde tuntui todella hyvältä. Fredrik ja henkilökunta ovat tehneet hienoa työtä”, Skoglund kehui.”Bonsse Garde on viime viikkoina noussut kovaan vireeseen ja tuntunut tosi hyvältä Visbyn startin jälkeen. Jatkamme näissä tammojen kovissa lähdöissä, seuraavaksi Trav Oaks ja sen jälkeen Breeders’ Crown”, Fredrik Wallin totesi. Maamme-laulu soi seremonioissa.Love To The Limit (Bold Eagle) kiri kakkoseksi, ja Global Got It All kesti kolmanneksi. Katja Melkon valmentama ja Jorma Kontion ajama Pure Stella (Readly Express) nousi viidenneksi. Hannu-Pekka Korven valmentama ja Mika Forssin ajama EL Narnia (EL Titan) juoksi alkumatkan kolmannessa ulkona. Se eteni tilaa saatuaan seitsemänneksi, ja paransi ennätyksensä lukemiin 11,6a.Oriiden/ruunien mailin matkan E3-finaalissa voitto meni Nightlife Inille, joka oli täyden matkan E3-kisassa kakkonen. You Bow To No One (Nuncio) nappasi ykkösradalta johtopaikan ja veti reipasta vauhtia. Recycle Cash (Ready Cash) kiri maalisuoran alkupuolella jo selvänköiseen johtoon, mutta takaa tuli kovaa Carl Johan Jepsonin ajama Nightlife in (Day Or Night In), joka tykitti 1,5 miljoonan kruunun voittoon ajalla 11,0a/1609.David Perssonin valmentaman Nightlife Inin voittosumma meni yli kolmen miljoonan kruunun. Recycle Cash oli kakkonen ja Marko Kreivin kasvattama ja osaomistama Pure Count (Googoo gaagaa) nousi kolmanneksi. Terhi Niemen omistama ja Katja Melkon valmentana Urano Unico (Orlando Vici) oli kahdeksas.”Takarivin lähtöpaikka ei ollut meille ikävä, sillä Nightlife In kirii selkäjuoksun jälkeen kovaa. Se on myös maililla ehkä parhaimmillaan. Alussa kärjessä mentiin kovaa, ja se sopi meille. Suoritus oli tosi hieno, kun hevonen kiersi kaikki. Muistelen, etten ole tehnyt voittotuuletusta kuin kolme tai neljä kertaa aiemmin”, Carl Johan Jepson sanoi.Kultadivisioona ajettiin 75-kierroksen päätöskohteena. Johan Untersteinerin valmentama Karat River paineli keulasta voittoon Stefan Perssonin ajamana ajalla 11,5a/2100,Ennen 75-kohteita ajettiin neljä E3-Chansen-lähtöä hevosille, jotka eivät juosseet E3-finaaleissa, ykköspalkinnot olivat 250 000 kruunua. Marcus Schönin valmentama Mimosa To Martini (Gimpanzee) eteni keulasta ykköseksi Björn Goopin ajamana tammojen ensimmäisessä E3 Chansenissa. Voittotulos oli 12,7a/1609. Jouni Hillbomin Grove’s Maple Poof (Brad de Veluwe) oli kahdeksas.Hillbomin toinen hevonen Molly Jo Poof (Makethemark) otti arvokkaan kolmossijan toisessa tammojen lähdössä ajalla 12,9a/1609. Se kiri tulisesti porukan perältä Ulf Ohlssonin ajamana, ja voittokin oli lähellä. Claes Sjöströmin Time To Run (Who’s Who) kurkotti ykköseksi 12,9-ajalla.André Boodin valmentama Like High (E L Titan) voitti Carl Johan Jepsonin ajamana ensimmäisen oriiden/ruunien E3 Chansenin. Adrian Kolgjinin Ejnar Face (Mosaique Face) oli toisen E3 Chansenin ykkönen.