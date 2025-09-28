Bonsse Garde ja Pure Stella voittivat Tammakriteriumin karsinnat

Garde Hästarin kasvattama Bonsse Garde ja Marko Kreivin kasvattama ja Katja Melkon valmentama Pure Stella voittivat Tammakriteriumin eli Trav-Oaksin karsinnat. Petri Salmelan valmentama Kobra Brick oli karsinnan kakkonen ja sai finaalipaikan. Finaalit juostaan lauantaina 11. lokakuuta.Svenskt Trav-Oaks -karsinnatNäin ajettiin:Suomalaisvoitolla aloitettiin Tammakriteriumin karsinnat. Garde Hästarin kasvattama ja yhdessä Terästallit Oy:n kanssa omistama Bonsse Garde vei voiton. Carl Johan Jepson ajoi kasiradalta startanneen Bonsse Garden keulaan ensimmäisellä takasuoralla. Fredrik Wallinin valmentama Makethemarkin tytär piti paikansa varmasti ja voitti ajalla 12,4a/2140. Timo Nurmoksen valmentama Moder Teresa Sisu (Walner) kiersi takarivistä rinnalle ja pinnisti kakkoseksi. Johtavan selässä ravannut Hybrida (Who’s Who) ajautui vähän ennen maalia radan sisäpuolelle ja hylättiin. Mysleeve One (Don Fanucci Zet) laukkasi loppukaarteessa ja keskeytti.”Mukavaa saada tällainen aloitus tähän hienoon päivään. Bonsse Gardella ei ollut ihan samaa painetta tänään kuin E3-finaalissa. Toivottavasti tamma on jälleen parempi finaalissa”, Jepson sanoi.Daniel Wäjerstenin Gifted Kronos (Bold Eagle) pinkaisi kakkoskarsinnassa keulaan. Jorma Kontion ajama ja Timo Nurmoksen kasvattama ja omistama Chamberi kävi kysymässä keuloja, mutta Wäjersten ei luovuttanut. Gifted Kronos paineli ykköseksi ajalla 12,7a/2140. Mimosa To Martini (Gimpazee) kiri kakkoseksi. Chamberi jäi tasaisessa maaliintulossa niukasti neljänneksi.Björn Goopin ajama ja valmentama Timotejs Online (Face Time Bourbon) johti kolmatta karsintaa lähdöstä maaliin. Ykkösradalta startannut tamma juoksi voittoajan 13,0a/2140. Universe Tile (Walner) laukkasi kakkosena maaliin. Paul Hagoortin valmentama Mamma Mia Sisu (Walner) nappasi kakkossijan. Jouni Hillbomin Molly Jo Poof (Makethemark) pinnisti hyvin neljänneksi.Petri Salmelan Kobra Brick (Readly Express) lähti suosikkina neljänteen karsintaan. Lähtörata oli 12, ja Mika Forss käänsi tamman kiriin reilu kierros ennen maalia. Kobra Brick eteni vahvasti kolmatta rataa ja meni keulaan maalisuoralla. Takana seurannut Slipstream Zon (Googoo Gaagaa) pinkoi ykköseksi ajalla 12,7a/2140. Kobra Brick oli urhea kakkonen ja meni finaaliin. Nurmoksen Pamela Boko (Don Fanucci Zet) oli yhdeksäs.”Olen tosi tyytyväinen esitykseen, jonka Kobra Brick teki. Olin hieman huolissani sen vireestä, kun oli treenitauko takana. Olen todella ylpeä hevosesta. Se taisteli hienosti voitosta. Nyt on treenit treenattu. Nyt pidetään tamman mieli hyvänä”, Salmela totesiAdrian Kolgjini ajoi Ursulan (Mosaique Face) keulaan viidennessä karsinnassa. Suosikki Nurmoksen Västerbo Redless (Readly Express) kiersi alun kolmatta rataa ja eteni johtavan rinnalle. Voittotaistelu ratkesi, kun Västerbo Redless laukkasi maalisuoralla. Ursula meni ykköseksi ajalla 12,4a/2140. Millenium U.M. (Don Fanucci Zet) seurasi terhakkaasti johtavan takaa kakkoseksi ja Uumajan valmentaja Sören Lennartssonin riemuksi finaaliin.Viimeisen karsinnan voittoseremonioissa oli jälleen suomalaisväriä. Jorma Kontio ajoi Mekko&Sorosen tallin Pure Stellan (Readly Express) sisäradalta johtopaikalle. Kontio sai matkalla ajaa maltilla, kierros 14,6, ja Marko Kreivin kasvattama ja omistama tamma meni varmasti ykköseksi ajalla 13,4a/2140. Xanthis Kylie (Tactical Landing) oli johtavan takaa kakkonen.”Pure Stella oli oikein hyvä myös tänään. Se on kohdannut kovia hevosia monissa lähdöissä ja juossut tänä vuonna jo 900 000 kruunua. Se avasi hyvin, ja saimme keulat helposti. Se oli rauhallinen. Tammalla on hyvä kapasiteetti, sillä on hieno suku ja hyvä fysiikka”, Kontio kehui.Finaaliin:Bonsse Garde (Makethemark) (Fredrik Walllin)Moder Teresa Sisu (Walner) Timo NurmosGifted Kronos (Bold Eagle) (Daniel Wäjersten)Mimosa To Martini (Gimpanzee) (Marcus Schön)Timotejs Online (Face Time Bourbon) (Björn Goop)Mamma Mia Sisu (Walner) (Paul Hagoort)Slipstream Zon (Googoo Gaagaa) (Maria Törnqvist)Kobra Brick (Readly Express) (Petri Salmela)Ursula (Mosaique Face) (Adrian Kolgjini)Millenium U.M. (Don Fanucci Zet) (Sören Lennartsson)Pure Stella (Readly Express) (Katja Melkko)Xanthis Kylie (Tactical Landing) Fredrik Wallin)Svenskt Trav-Kriterium -karsinnatNäin ajettiin:Kriterium-karsinnat alkoivat suursuosikin voitolla. Per Nordström ajoi Wise Guyn (Face Time Bourbon) keulaan toisella puolikkaalla. Breeders Coursen ja E3:n voittanut Wise Guy paineli voittoon ajalla 13,7a/2640. Ejnar Face (Mosaique Face) ja Zarex (Readly Express) jakoivat kakkossijan. Zarex oli pisteytyksessä edellä ja sai finaalipaikan. Special Ale (Don Fanucci Zet) lähti takaa kiriin, mutta laukkasi maalisuoran alussa.Olle Sting (Don Fanucci Zet)/Claes Sjöström ja Youans Son (Readly Express)/Daniel Wäjersten iskivät yhteen toisessa karsinnassa, ja avauskierros hurjasteltiin 09,9-vauhtia. Erwin Botin Eol (Walner) kiersi päätöskierroksella keulaan ja voitti Robin Bakkerin ajamana varmasti ajalla 13,9a/2640. Javier Zet (Don Fanucci Zet) kiri kakkoseksi. Youans Son jaksoi kolmanneksi. Katja Melkon valmentama Urano Unico (Orlando Vici) nousi takaa hienosti neljänneksi Kontion ajamana.Timo Nurmoksen Knoxville (Nuncio) jatkoi voittotahdissa kolmannessa karsinnassa. Magnus A Djuse ajoi johtopaikalle jo avauspuolikkaalla. Knoxville paineli varmasti ykköseksi ajalla 14,1a/2640, startti oli kahdeksas ja voitto seitsemäs. Ghirardelli (Googoo Gaagaa) juoksi johtavan takana, nousi toisella ja pinnisti kakkoseksi.”Knoxville tuntui hyvältä koko ajan. Minulla oli fiilis, että Per (Ghirardelli/Nordström) haluaa selkäjuoksun, ja niin asia oli, Knoxville kehittyy koko ajan, ja tänään jäi voimia”, Magnus A Djuse sanoi.David Perssonin valmentama Nightlife In (Day Or Night In) veti toisen radan jonoa neljännessä karsinnassa. Nurmoksen ja Pertti Tapojärven Barn Bank (Face Time Bourbon) porhalsi kärjessä reipasta vauhtia selvässä johdossa. Carl Johan Jepsonin ajama Nightlife In eteni lopulta helppoon voittoon ajalla 13,0a/2640. Moonshot (Chapter Seven) nousi kakkoseksi. Barn Bank jaksoi neljänneksi. Florenzo (Googoo Gaagaa) seurasi sisärataa seitsemänneksi.Viides karsinta sujui Perfect Chestin (Perfect Spirit) komennossa. Örjan Kihlström ajoi Daniel Redénin valmennettavan keulaan avauspuolikkaan jälkeen. Perfect Chest voitti helposti ajalla 13,7a/2640. Hans R Strömbergin valmentama Ruffel (Power) kiri kakkoseksi.Daniel Wäjersten ajoi Omega Riverin (Tactical Landing) keulaan viimeisessä karsinnassa ohi Pure Countin (Googoo Gaagaa). Omega River hallitsi ja meni voittoon ajalla 13,4a/2640. Pure Count sai sen verran myöhään kiritilaa, ettei pystynyt uhkaamaan voittajaa, mutta otti varmasti kakkossijan. Marko Kreivi saa jännittää myös Kriteriumin finaalissa kasvattamaansa ja omistamaansa hevosta.Finaaliin:Wise Guy (Face Time Bourbon) (Per Nordström)Zarex (Readly Express) (Daniel Wäjersten)Eol (Walner) (Erwin Bot)Javier Zet (Don Fanucci Zet) (Daniel Redén)Knoxville (Nuncio) (Timo Nurmos)Ghirardelli (Googoo Gaagaa) (Per Nordström)Nightlife In (Day Or Night In) (David Persson)Moonshot (Chapter Seven) (Marcus Schön)Perfect Chest (Perfect Spirit) Daniel Redén)Ruffel (Power) (Hans R Strömberg)Omega River (Tactical Landing) Daniel Wäjersten)Pure Count (Googoo Gaagaa) Fredrik Wallin)