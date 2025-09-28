Ravit Ruotsi
Jorma Kontio ajoi Pure Stellan voittoon.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Bonsse Garde ja Pure Stella voittivat Tammakriteriumin karsinnat

Svenskt Trav-Oaksin ja Svenskt Trav-Kriteriumin karsinnat on ajettu. Solvallan supersunnuntaissa riitti nähtävää.
Julkaistu
Pure Stella
Bonsse Garde
Solvalla
Svenskt Trav-Oaks
Svenskt Trav-Kriterium

