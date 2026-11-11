Bonsse Garde palasi voittajaksi Solvallassa, Makalu Doc ykkönen Triton Sundin lähdössä

Terästallit Oy:n ja Garde Hästarin Bonsse Garde paineli keulaan 4-5-vuotiaiden tammojen lähdössä Solvallassa. Claes Sjöström ajoi ensimmäiset 500 metriä 10,0 ja kierroksen 13,0. Bonsse Garde piti paikkansa maaliin sakka ja voitti 80 000 kruunua ajalla 12,1a/2140. 5-vuotias S.G.Empress nousi rinnalle, haastoi hyvin ja oli kakkonen. Fredrik Wallinin valmentama Makethemarkin 4-vuotias tytär Bonsse Garde voitti viime vuonna E3:n, sen voittosumma on nyt 4,3 miljoona kruunua.Koskelan perheen Makalu Doc voitti Triton Sundin lähdön Solvallassa ja otti ensimmäisen ykkösen Timo Nurmoksen valmennuksesta. Jerka Sting singahti johtopaikalle. Magnus A Djusen ajama Makalu Doc juoksi sen takana. Dimitri Hedmanin valmentama Dundee As avasi myös hyvin ja ravasi kolmantena sisäradan jonossa. Suvi Puustisen hoitama Makalu Doc nousi toisen radan vetäjäksi ja porhalsi 100 000 kruunun voittoon ajalla 12,5a/2640. Jikken kiri porukan perältä kakkoseksi. Mika Forssin ajama Dundee As tuli kolmatta rataa ja punnersi kolmanneksi. Immortal Docin odotettu paluustartti jäi näkemättä, kun Fredrik Wallin veti hevosen pois lämmityksen jälkeen."Nyt meillä oli lähtörata, josta voimme voittaa. Aiemmin on ollut kymppiä ja seiskaa. Makalu Doc on kanuunahevonen", Heikki Koskela sanoi ATG:n haastattelussa."Makalu Doc on nyt saanut muutaman lähdön alle ja tehnyt hyviä juoksuja taustalla. Tänään oli hyvä rata, ja olin aktiivisempi heti alussa, ja voitto tuli. Saimme odotella aika pitkään ennen kuin tarvitsi nousta toiselle radalle. Saimme helposti otteen johtohevosesta, ja hevosella oli hyvin voimia vastata muille", Magnus A Djuse sanoi voittajahaastattelussa.Nelivuotiaiden S:t Leger ajettiin Åbyssä, se oli illan suuripalkintoisen kilpailu, voittajalle 200 000 kruunua. Jörgen Sjunnesson ajoi Lansonin johtopaikalle. Steen Juulin valmentama Googoo Gaagaan poika ratkaisi pelin jo hyvissä ajoin ja viiletti ylivoimaiseen voittoon ajalla 14,5/3140. Suosikki Daniel Redénin Mister Malabar kiri kakkoseksi Carl Johan Jepsonin ajamana. "Lanson on viimeisen kolmen kuukauden aikana kehittynyt todella paljon niin liikkeiltään kuin henkisesti. Se teki oikein hyvän juoksun jo viimeksi, vaikka laukkasi silloin", Jörgen Sjunnesson sanoi ATG:n haastattelussa.Dimitri Hedmanin Beauty Evo starttasi Solvallaserien720-karsinnassa, T86-2, radalta 12. Mika Forss pakitteli sen viidenneksi sisäradan jonoon. Kiritilaa tuli myöhään, eikä tamma ehtinyt kärkitaistoon. Mats E Djuse eteni Ike Zetillä takarivin paikalta toiseksi toisen radan jonoon. Daniel Redén valmentama Propulsionin poika kiri varmasti ykköseksi ajalla 11,1a/1640. Ykkönen oli kolmas peräkkäinen Ike Zetille."Ike Zet on oikein mukava hevonen ajaa. Pääsimme alussa hyvin läpi takarivistä. Voimia oli lopussa paljon, ja voitto tuli helposti", Mats E Djuse sanoi voittajahaastattelussa.Onkel Investin Cameron Hills nappasi kakkossijan Åbyssä, T86-vitonen. Robert Berghin Ace Wibb juoksi johtavan takana, ja Björn Goopin Cameron Hills seurasi sitä. Maalisuoralla kärkihevoset tulivat vapaata sisäkaista pitkin. Ace Wibb meni ykköseksi ja Cameron Hills kiri kakkoseksi.Mika Forss ajoi illan kolmannen voittonsa Vanitalla, T86-kuutonen. Holger Ehlertin valmennettava juoksi alussa toisen radan vetäjänä, mutta sai sitten selän eteensä. Maalisuoralla Readly Expressin tytär kiri voittoon ajalla 14,8a/2140. Jouni Hillbomin Grove's Poppy Poof jäi väsyneen keulahevosen taakse pussiin."Vanity ei ollut parhaimmillaan tänään. Ajoin vain sen verran, että voitto tuli. Tamma näytti hienoa vahvuutta ja ennen kaikkea asennetta voittamalla", Forss sanoi voittajahaastattelussa.T86-kierros päättyi Daniel Redénin valmentaman Sinatran voittoon. Magnus A Djuse ajoi Love Youn jenkeissä syntyneen pojan johtavan rinnalle ja siitä voittoon ajalla 12,6a/2140. Sinatran emä on Peaceful Kemp, jonka emä on Emilie Cas El.Solvallan ilta alkoi Mika Forssin voitoilla. Hän ajoi Holger Ehlertin valmentaman 3-vuotiaan Wasimin (International Moni) ykköseksi ensimmäisessä lähdössä ajalla 15,2a/2140, päätöspuolikas oli 12,3-vauhtinen. Weruweru (Northern Charm) toi Forss-Ehlertille voiton toisessa lähdössä. 3-vuotias tamma eteni kolmen mitan voittoon ajalla 14,3a/2140.Timo Nurmoksen ja Pertti Tapojärven kasvattama ja omistama Barn Bank lähti ykkösradalta Solvallaserien420-karsintaan. Magnus A Djusen ajama 4-vuotias Face Time Bourbonin poika pystyi sisäradalta puolustamaan johtopaikan. Barn Bank irtosi lopulta ylivoimaiseen voittoon ajalla 11,8a/2140. Ykkönen oli kolmas peräkkäinen.Timo Kukkosen Secret Brigadoon starttasi Åbyssä ennen T86-kohteita. Se pinnisti Björn Goopin ajamana takamatkalta kolmanneksi. Carl Johan Jepson ajoi Robert Berghin valmentaman Isaac Wynnin voittoon.Baron Wania toi voiton Tuukka Varikselle ja Riina Rekilälle sunnuntaina Uumajassa. Varis ajoi 3-vuotiaan Muscle Hillin pojan johtopaikalle, ja sen jälkeen ei voittajasta ollut epäselvää. Baron Wania ravasi toisen peräkkäisen ykkösen ajalla 16,7/2140."Baron Wania on tosi hieno 3-vuotias. Tänään se tuntui koko matkan ajan hyvältä. Uskon, että parantaa vielä paljon menoaan ja toivon, että seuraa veljiensä jälkiä (Tetrick Wania, Walner)", Varis sanoi voittajahaastattelussa.Marley Wania toi talliin kakkossijan. Hanna Olofssonin Pearl Hazelaar porhalsi johtavan rinnalta ykköseksi. Variksen ajama Marley Wania tuli keulahevosen takaa kakkoseksi.Montélähdöstä tuli Suomeen myös kakkossija. Maiju Leppäjärven ratsastama ja Risto Kuusiston valmentama Utamaro Kemp kiri takaa toiseksi. John Östmanin valmentama Jelinek paineli johtavan rinnalta ykköseksi Nathalie Edlundin ohjastamana.Garden kasvatti Brunet Garde voitti tiistaina Rättvikin lounasraveissa. Valmentaja Katrin K Frick ajoi Powerin 4-vuotiaan tyttären johtopaikalta ykköseksi ajalla 13,0a/1640. Ykkönen oli Brunet Garden viides, ja voittosumma lähestyy 500 000 kruunua.