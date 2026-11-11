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Bonsse Garde voitti Solvallassa.Kuva: Solvalla
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Bonsse Garde palasi voittajaksi Solvallassa, Makalu Doc ykkönen Triton Sundin lähdössä

Bonsse Garde toi suomalaisvoiton Solvallassa hienotasoisessa tammojen ryhmässä.
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Solvalla
Åby
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Bonsse Garde
Lanson
Baron Wania