Borups Victory rakettikirillä Hugo Åbergs Memorialin voittoon, suomalaisomistaja mukana BC-finaalin seremonioissa

Hollantilaisomistukseen siirtynyt Click Bait singahti johtopaikalle. Björn Goop yritti Hail Maryllä johtoon, mutta Per Lennartsson vastasi, avauspuolikas mentiin 06,2-kyytiä. Don Fanucci Zet lähti takasuoralla kiriin, ja Borups Victory seurasi herkännäköisesti.

Wäjersten käänsi Borups Victoryn neljännelle radalle loppukaarteessa, ja Googoo Gaagaan 6-vuotias poika kiri väkevästi voittoon. Jenna Leskirannan hoitama Get A Wish sai sisäradalta kiritilaa ja pinkaisi Johan Untersteinerin ajamana kakkoseksi. Click Bait kesti hurjan vauhdin urheasti ja otti kolmossijan. Hevonen jatkaa Jägersron jälkeen Alessandro Gocciadoron valmennuksessa.

”Olen ylpeä Borups Victorystä, tallin toiminnasta ja hoitaja Moan (Bylund) työstä. Tiesin, että Borups Victory voi voittaa, ja tämä maistuu todella hyvältä. 2018 aloitin valmentajana, ja nyt ollaan tässä. Ei tällaista silloin osannut edes kuvitella. Borups Victory on tosi mukana työkaveri. Sillä on sydän, keuhkot ja liikkeet aivan huippua. Onneksi lähdössä oli alussa vauhtia, se paransi meidän mahdollisuuksiamme. Ja saimme pitkään ajaa Örjanin (Don Fanucci Zet) selässä. Kiriin käänsin vasta 300 jäljellä. Tämä ja Great Skillsin Stochampionatetin ykkönen ovat urani suurimmat”, Wäjersten sanoi.

Huippulähdöt alkoivat Devilish Hillin mahtiesityksellä. Magnus Teien Gundersen ajoi Muscle Hillin pojan 4-vuotislähdössä keulaan avauspuolikkaan jälkeen. Devilish Hill oli omaa luokkaansa ja Gundersenilla oli aikaa tuuletella jo hyvissä ajoin. 200 000 kruunua tuli ajalla 11,5a/1640. Redénin Crown kiri Kihlströmin ajamana kakkoseksi.

”Devilish Hill oli jo tämän vuoden Oslo Grand Prixissä neljäs ja Ulf Thoresen Grand Internationalissa toinen, ja se on vasta 4-vuotias. Uskomme, että se kehittyy edelleen ja pärjää ensi vuonna suurissa kilpailuissa”, valmentaja Geir Vegard Gundersen sanoi.

Kolmivuotiaiden tammojen Breeders Coursen finaalissa voittaja palkittiin 500 000 kruunulla. Kilimanjaro Face (Googoo Gaagaa) johti, mutta se joutui vetämään kerroksen 10,4-vauhtia, kun Charma (Love You) painosti rinnalla. Björn Goop seurasi kärkiparia Olivia Bros -tammalla. Goop käänsi kiriin jo takasuoralla. Mattias Djusen valmentama Olivia Bros (Muscle Mass) pinnisti maalisuoralla Kilimanjaro Facen ohi ja voittoon Ruotsin ennätyksellä 10,7a/1640. Voittajan omistajaporukassa on ruotsalaisia ja yksi suomalainen Dan Björkskog.

”Tulin Suomesta asti katsomaan lähtöä. Tiesin, että Olivia Bros voittaa. Se teki niin hienon juoksun jo Margareta-lähdössä Solvallassa, Björkskog sanoi voittajakehässä.

”Ajoin ja voitin Olivia Brosilla Solvallassa, ja jo silloin minulle jäi erittäin hyvä kuva hevosesta. Käänsin kiriin jo 700 jäljellä, vaikka vauhti oli ollut kovaa. Hevonen tuli tosi hyvin loppuun asti”, Goop kehui.

Jerry Riordanin valmentaman ja Johan Untersteinerin ajaman Far Wise Asin (Face Time Bourbon) komennossa mentiin 3-vuotiaiden urospuolisten Breeders Coursen finaali. First Of Mind (Face Time Bourbon), Fellow Wise As (Maharajah), Omerta Boko (Face Time Bourbon) ja Face Wise As (Face Time Bourbon) laukkasivat. Far Wise As irtosi vakuuttavasti 500 000 kruunun voittoon ajalla 12,2a/1640. Feldenkrais Pal (Trixton) kiri kakkoseksi ja First Of Mind alun laukan jälkeen kolmanneksi. Tino Keväänrannan hoitama Far Wise As on Vivid Wise Asin pikkuveli.

Alessandro Gocciadoron tallista kilpaili 13 hevosta tiistaina. Dea Sprint Bar voitti hopeadivisioonan johtopaikalta. Anu Niskasen hoitama Dana Ek oli keulasta paras Diamantstoetissa.

Stayerlähtö Malmö Stads Pris päätti 75-kierroksen. Michael F Rothengatterin Jos Maza kiersi pitkään kolmatta rataa, mutta oli lopussa vahvin ja voitti ajalla 14,1/3160.

Onkel Investin Gatling otti johtopaikalta kolmossijan pronssidivisioonassa. Björn Goop on 5-vuotiaan ruunan valmentaja ja kuski. Daniel Redénin valmentama One Christal kiri Örjan Kihlströmin ajamana voittoon ajalla 11,6a/2140.

Matilda Korpi ja Emmeros Bambi kilpailivat ponien Mini-Åbergs-lähdössä. Suomalaisvaljakko jäi kovavauhtisessa kisassa seitsemänneksi. Lova Öströmin ajama Gransjöns Ferlin vei voiton.