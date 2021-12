Brad de Veluwe palkittiin jälkeläisistään AB-arvolla Ruotsissa

Ruotsin jalostusarvostelulautakunta on tarkastanut 8 siitosoriin jälkeläiset ja antanut niistä lausuntonsa.

Kaksi oria palkittiin erittäin hyvistä jälkeläisistä ja kaksi hyvistä jälkeläisistä. Kahden oriin varsat arvioitiin hyväksyttävän tasoisiksi ja kahden jälkeläiset eivät yltäneet rodun keskitasolle asti.

A-palkitusta Bold Eaglestä sanotaan, että sillä on lukuisia nuorten hevosten Grupp I-voittajia. Jälkeläisten keskivoittosummat per kilpaillut ja per startti ovat korkeat, 488 581 kr ja 41 864 kr. Starttiintuloprosentti on matalahko 63% kaikenikäisillä ja 54% kolmivuotiailla jälkeläisillä muihin A-palkittuihin verrattuna.

Googoo Gaagaan arvostelussa sanotaan, että sillä on monta Grupp I-voittajaa ikäluokkalähdöissä. Jälkeläisten voittosumma startannutta ja starttia kohden on korkea, 628 902 kr ja 41 475 kr.

AB-palkinnon saaneesta Brad de Veluwesta lausutaan, että hyvälaatuisia kilpahevosia jälkeläisissä on useita ja startanneiden mediaanivoittosumma on hyvä 135 900 kr. Ikäluokkalähtöjen voittajia tai sijoittujia ei ole, mutta Handsome Brad on voittanut Grupp i-lähtöjä vanhempana. Jälkeläisten starttiintuloprosentti on matalahko 63% kaikenikäisissä ja 50% 3-vuotiaina.

Suomalaisnäkökulmasta huomionarvoista on, että suomalaisten jälkeläisten tuloksia ei ole otettu mukaan arvosteluun. Brad de Veluwella on 124 Ruotsissa (2013 – 2019) syntynyttä varsaa, ja siellä on kilpaillut 20 ulkomaista brädiläistä.

Toinen AB-palkittu on myös “suomalaistaustainen” Hambo-voittaja Trixton (ex. Monarch Kemp). Siitä sanotaan, että se on osoittanut pystyvänsä jättämään huippuhevosia, ja sen varsoilla on sijoituksia Grupp I-lähdöissä. Jälkeläisten keskivoittosumma on matala 81 500 kr, mutta 3-vuotiaita on tullut starttiin hyvin, 63%.

B-palkinnon saivat Select Yankee ja Yarrah Boko. C-luokkaan arvosteltiin Pojke Kronos ja Caballion.

Linkki ST:n oriarvostelun sivulle. Klikkaamalla hevosen nimeä pääsee sen arvosteluun.