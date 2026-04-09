Breeders' Crown alkoi Örebron raveista, suomalaisvoittoja Bodenista ja Bergsåkerista

Kolmivuotiaiden tammojen kisa oli ensimmäinen Breeders' Crown -alkusarjan lähtö. Claes Sjöströmin ajama ja valmentama Royaute Boko nappasi keulapaikan ja veti varmasti maaliin saakka. Brillantissimen tytär juoksi voittoajan 15,6a/2100 ja tienasi 125 000 kruunua. Ville Karhulahden Go On Brodda (Maharajah) lähti kiertämään kolmatta rataa, mutta laukkasi.Royaute Bokon emänemä on Zimba Boko, joka oli Oraviston Tallin omistuksessa. Finlandia-Ajon voittaja Markku Niemisen Bret Boko on Zimba Bokon veli.Mattias Djusen valmentama Nanda Devi Cut jatkoi voittosarjaa 3-vuotiaiden oriiden/ruunien BC-lähdössä. Magnus A Djuse ajoi Maharajahin pojan johtopaikalle. Kolmas peräkkäinen voitto tuli ajalla 13,8a/2100. Victorious Tile (Chapter Seven) seurasi kakkoseksi."Nanda Devi Cut on aina ollut hyvä. Se on vielä viime starteissa kehittynyt, tänään se tuli päätöskierroksen 11,8-vauhtia. Maharajahin jälkeläisissä on parasta niiden hieno juoksupää", Mattias Djuse sanoi ATG:n haastattelussa.Oskar Kylin Blomin valmentama Xanthis Kimberly painui ykkösradalta keulaan 4-vuotiaiden tammojen BC-lähdössä. Kierros mentiin 13,2-vauhtia. Carl Johan Jepson lasketteli Don Fanucci Zetin tyttären voittoon ajalla 13,4a/2100. Time To Run (Who's Who) kiersi vahvasti kakkoseksi. "Meillä oli hyvä lähtöpaikka, ja se auttoi. Oskar (valmentaja Kylin Blom) sanoi ennen starttia, että aja kaksi kierrosta ja nouda kukat, niin helppoa tämä on joskus", Jepson totesi.Claes Sjöströmin You Bow To No One (Nuncio) otti sisäradalta johtopaikan 4-vuotiaiden oriiden/ruunien BC-lähdössä. Robert Bergh ajoi takarivistä startanneen Barkleyn (Face Time Bourbon) rohkeasti rinnalle. Barkley oli vahvin lopussa ja punnersi 125 000 kruunun voittoon ajalla 12,9a/2100. You Bow To No One antoi hyvän vastuksen ja oli kakkonen."Barkley oli hyvä jo viime vuonna. Tänään se teki tosi hurjan suorituksen, hevosessa on luokkaa ja luonnetta", Bergh kehui.Breeders' Crownin alkuerien neljä parasta nähdään semifinaaleissa, jotka ajetaan 1. marraskuuta Solvallassa. Finaalit juostaan Eskilstunassa 14. marraskuuta.Garde Hästarin kasvattama Captain Garde otti uransa avausvoiton toisessa kilpailussaan. Per Nordström yritti alussa keulaan, muttei päässyt ja meni johtavan taakse. Ferdinand Ferry (Nuncio) piti keulapaikan. Captain Coreyn 3-vuotias poika Captain Garde sai lopussa kiritilaa ja eteni ykköseksi ajalla 16,7/2140.Petri Salmelan ja Mika Forssin omistama Mysleeve One ravasi vuoden avausvoittonsa Bodenin lounasraveissa. Mika Forss käänsi Don Fanucci Zetin 4-vuotiaan tyttären kolmannelle radalle reilu kierros ennen maalia. Mysleeve One pääsi avauspuolikkaan jälkeen toisen radan vetäjäksi ja paineli vahvasti ykköseksi ajalla 14,9a/2140. Riku Salmisen ajama Camaro Hall kiri kakkoseksi."On hauskaa voittaa omalla hevosella. Näimme Petrin kanssa tämän tamman jo parin-kolmen kuukauden ikäisenä ja ostimme sen. Mysleeve One tuntui tänään paljon vahvemmalta mitä viime vuonna, enkä halunnut muuta kuin ajaa päätöskierroksella eteenpäin", Forss kertoi voittajahaastattelussa.Suomessa syntyneet 3-vuotiaat tekivät hienot juoksut enintään 25 000 kruunua tienanneiden lähdössä. Arto Laurukaisen valmentama Darryl Vice (Pilgrims Taj) meni kärkeen Ville Pohjolan ajamana. Kari Alapekkalan Highlight Gogo (Greenleaf Slim) pinkaisi toisesta ulkoa kiriin ja spurttasi keulaan päätöspuolikkaalle lähdettäessä. Darryl Vice seurasi, nousi rinnalle ja painui uudelleen kärkeen maalisuoralla, voittotulos oli 17,0a/2140. Highlight Gogo oli kakkonen, ja Petri Salmelan valmentama Lapland Lights (Maharajah) kiri Antero Heinosen ajamana kolmanneksi."Kari (Alapekkala) tuli takasuoralla niin kovaa, enkä halunnut vastata, kun Darryl Vicen keskittyminen ei ollut ihan parasta. Mutta oma hevoseni tuli uudelleen. Se on oikea kilpahevonen, hyvä liiketekniikka ja nopea", Pohjola sanoi voittajahaastattelussa.Riku ja Hemmi Salminen ottivat kaksoisvoiton iltapäivän kuudennessa lähdössä. Riku Salminen löysi Charits Of Firelle kiritilaa neljännestä sisältä, ja Mika Juutilan omistama ja valmentama All Laid Outin poika kiri ykköseksi. Hemmi Salmisen ajama Fantasy Boy oli johtavan rinnalta hyvä kakkonen.Iida Lanton Epic Combo toi myös suomalaisvoiton. Ville Pohjola kierrätti Nuncion pojan johtavan rinnalle kierros ennen maalia. Epic Combo jyräsi keulaan ja paineli ylivoimaiseen voittoon ajalla 14,6a/2140."Epic Combolla oli tänään uusi balanssi, se meni ilman etukenkiä, ja ravi kävi nyt paremmin. Olin hieman epäileväinen, riittääkö hevosen vauhti kesäradoilla, mutta hyvin riitti. Iidan hevoset ovat aina hienossa kunnossa, kun ne kilpailevat", Pohjola totesi.Jaakko Alamäki ajoi omistamansa Lots Of Fun Sisun voittoon hyvällä kirillä. Gotlandin 4-vuotias poika ravasi voittotuloksen 14,2a/2140.Bergsåkerissa ajettiin myös torstai-iltana. Tamara Skutnabbin valmentama ja ajama Stoneisle Vanessa ravasi kauden toisen voittonsa. Skutnabb löysi hyvät asemat toisesta ulkoa, ja Antti Heimalan omistama ja Kivisaaren Oriaseman kasvattama The Bosses Lindyn tytär kiri helposti ykköseksi ajalla 16,4/2160. Välistartissa Stoneisle Vanessa sijoittui neljänneksi."Tunsin jo hyvissä ajoin, että Stoneisle Vanessa selvittää tämän lähdön, ja voitto tuli helposti. Vähän tiheään tuli startteja, kun maanantaina olimme montélähdössä, mutta hienosti tamma selvitti tämänkin", Skutnabb sanoi voittajahaastattelussa.