Bonsse Garde voitti BC-välierän.Kuva: Solvalla
Breeders' Crown -finaalien lähtöradat valittiin – Bonsse Garde neloselta, Vivillion ykköseltä

Solvallassa valittiin välierien jälkeen Breeders' Crown -finaalien lähtöradat.
