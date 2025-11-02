Breeders' Crown -finaalien lähtöradat valittiin – Bonsse Garde neloselta, Vivillion ykköseltä

Garde Hästarin ja Terästallit Oy:n Bonsse Garde (Makethemark) voitti 3-vuotiaiden tammojen BC-välierän. Valmentaja Fredrik Wallin ja ohjastaja Carl Johan Jepson saivat valita lähtöradan kolmantena, ja Bonsse Garde starttaa finaalissa nelosradalta.Hannu ja Mikko Laakkosen Vivillion (Propulsion) voitti 4-vuotiaiden tammojen BC-välierän. Daniel Wäjersten sai valita radan ensimmäisenä voittajista, ja Vivillion starttaa ykkösradalta.Finaalit juostaan Eskilstunassa lauantaina 15. marraskuuta. Ykköspalkinnot ovat 800 000 kruunua. Premiechansenissa mukana oleville ykköset ovat 1,2 miljoonaa kruunua.