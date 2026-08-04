Breeders' Crown -sarjoja keskiviikkona Mantorpissa, Cruiser palaa tauolta

Johan Untersteinerin valmentama Cruiser on 3-vuotiaiden tammojen BC-lähdön kuumin nimi. Calgary Gamesin tytär aloitti uransa viidellä voitolla, mutta Elitloppet-sunnuntaina Breeders Coursen finaalissa tuli tappio, eikä tamma ollut sillä tasolla, mihin on totuttu. Peter Untersteinerin ajama Cruiser on keskiviikkona mainiolla kolmosradalla."Cruiser ei ollut lainkaan parhaimmillaan viimeksi Solvallassa. Se väsyi, ja sillä oli ongelmia kurkunpään kanssa. Se operoitiin heti sen jälkeen. Cruiser tervehtyi nopeasti, ja nyt olemme päässeet treenaamaan kuukauden ajan tehokkaasti. Kun hevonen tuntui hyvältä ratahiitissä, niin päätimme ilmoittaa sen tähän starttiin", Peter Untersteiner kertoi Kanal75:lla.Björn Goopin Grosbois (Maharajah) voitti orien/ruunien Breeders Coursen miljoonafinaalin Solvallassa. Kesäkuun lopussa se otti 1,5 miljoonan kruunun ykkösen E3-finaalissa. Grosbois olisi lähtenyt suursuosikkina orien/ruunien BC-lähtöön kymppipaikalta, mutta tiistaiaamuna tuli tieto, että ori ei starttaa. Syynä on Per Lindrothin mukaan haava.Poisjänniin jälkeen lähdöstä tuli avoin. Ainakin Toto Tooma (Explosive Matter), Ready For Boarding (Readly Express), Ulix Turner (Who's Who), Po Tay Toes (Calgary Games) sekä takarivin Conrads Emil (In Range), Muscle Express (Readly Express) ja Crew Lane (Googoo Gaagaa) pystyvät voittotaistoon.Lähdekorpien Halina S.H. (Maharajah) juoksee 4-vuotiaiden tammojen BC-sarjassa, Conrad Lugauer ajaa. Paul Hagoortin Stosprintern-voittaja Gourmet d'Arc (Six Pack) on suosikki.Terhi Niemen omistama, Stall & Konsult TJ i Stockholm AB:n omistama ja Katja Melkon valmentama Urano Unico (Orlando Vici) starttaa vitosradalta 4-vuotiaiden orien/ruunien BC-sarjassa Rikard N Skoglundin ajamana. Urano Unico voitti heinäkuun lopulla Rommessa. Kovakuntoiset Sven Kuce (Readly Express), Chribo Hill (Readly Express) ja Merlin Mearas (Walner) lähtevät Urano Unicon sisäpuolelta.Stall Nikkasen Helan Går on nelosradalla Klass III -lähdössä, joka aloittaa T86-kierroksen, kuskina on Björn Goop, jonka tallista tulee myös toinen suomalaisten omistama hevonen. Timo Kukkosen Secret Brigadoon juoksee Klass II:ssa, joka juostaan 2640 metrin matkalla.