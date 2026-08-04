Peter Untersteiner raviohjastaja
Peter Untersteiner on Cruiserin kuski.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Breeders' Crown -sarjoja keskiviikkona Mantorpissa, Cruiser palaa tauolta

Mantorp on keskiviikon kesäkiertueen järjestäjärata. Neljä Breeders' Crown -sarjan lähtöä vauhdittaa iltaa.
Julkaistu
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Mantorp
Breeders' Crown
Cruiser
Halina S.H.
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