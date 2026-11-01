Breeders' Crownin välierät ajettiin Solvallassa

Karsintalähdöistä neljä parasta nähdään finaaleissa, jotka ajetaan lauantaina 14. marraskuuta Eskilstunassa.Näin ajettiin Breeders' Crownin välierät:4-vuotiaat tammat:Timo Nurmoksen Moder Teresa Sisu (Walner) oli ensimmäisen välierän suursuosikki, se laukkasi jo ennen lähtölinjaa ja jäi paljon. Dante Kolgjini käänsi Milady Josselynin (Ready Cash) takaa kiriin, ja tamma viiletti neljättä rataa voittoon ajalla 12,1a/2140. Milady Josselyn juoksi Torinon UET Grand Prix -finaalissa viidenneksi. Jacqueline Zet (Googoo Gaagaa) eteni kakkoseksi. Timotejs Online (Face Time Bourbon) ja Drag Racing (Amaru Boko) jakoivat kolmannen sijan ja menivät myös finaaliin. Kari Lähdekorven Halina S.H. (Maharajah) kiersi johtavan rinnalle kierros jäljellä ja oli maalissa seitsemäs. Moder Teresa Sisu ajoi vielä porukan kiinni ja tuli pussissa maaliin sisäradalla.Björn Goopin ajama ja valmentama Love To The Limit (Bold Eagle) paineli johtavan rinnalta vakuuttavaan voittoon toisessa välierässä ajalla 11,9a/2140. Iida Lind on hoitaja. Time To Run (Who's Who) kiri takaa kakkoseksi. Global Got It All (Walner) ja lauantaina huutokaupassa 350 000 kruunulla myyty Preposterous (Don Fanucci Zet) veivät muut finaalipaikat. Nurmoksella oli epäonnea myös tässä karsinnassa. Pamela Boko (Don Fanucci Zet) jäi keulasta väsyneen Ursulan (Mosaique Face) taakse pussiin. Pamela Boko sai lopulta tilaa ja ehti kuudenneksi."Love To The Limitin kova kapasiteetti on aina tiedetty, mutta joskus on tullut laukkoja. Onneksi nyt syksyllä on suunta ollut oikea. Voitto tuli tänään helposti. Kotona tamman lempinimi on suomenhevonen, koska se on niin rauhallinen", Iida Lind kertoi voittajahaastattelussa.Timo Nurmokselle meni voitto kolmannessa välierässä. Hänen kasvattamansa ja omistamansa Chamberi (Readly Express) jäi alussa kolmannelle radalla, mutta Magnus A Djuse ajoi eteenpäin ja johtavan rinnalle kierros jäljellä. Chamberi oli loistava ja porhalsi ykköseksi ajalla 11,8a/2140. Jiovanha Falkone (Don Fanucci Zet) kiri kakkoseksi. Nyharajah (Maharajah) ja Olympia Sting (Maharajah) olivat seuraavina. Bonsse Garde (Makethemark) juoksi lopulta toisessa ulkona ja pinnisti viidenneksi. Molly Jo Poof (Makethemark) lähti takaa kiriin, mutta laukkasi loppukaarteessa."Chamberi joutui kyllä tekemään töitä, että ensin päästiin johtavan rinnalle. Tämä ei ollut mikään toiveskenaario, kun jouduimme siihen paikkaan. Loppukaarteessa tiesin, että ainakin keulahevonen voitetaan, mutta takaa tuli Örjan (Jiovanha Falkone). Chamberi on tosi vahva, mutta myös nopea, eli siinä on kaikki hyvät ominaisuudet", Magnus A Djuse sanoi voittajahaastattelussa. Chamberi on juossut yhdeksän kilpailua ja voittanut kahdeksan lähtöä.4-vuotiaat orit/ruunat:Mattias Djusen valmentama Cold Blaze (Sebastian K) voitti ensimmäisen välierän. Magnus A Djuse tarjosi hyvän juoksun toisessa ulkona, ja Cold Blaze kiri ykköseksi ajalla 11,4a/2140. Daniel Wäjerstenin valmentama Gap Kronos (Face Time Bourbon) johti ja otti Mats E Djusen ajamana kakkossijan. Raphael (Mosaique Face) ja alussa keulaan kiirehtinyt Don Gaagaa (Googoo Gaagaa) veivät seuraavat sijat.Daniel Wäjersten tallin menestys jatkui toisessa välierässä. Wäjersten käänsi Zarexin (Readly Express) kiriin toisesta ulkoa, ja valjakko eteni varmasti ykköseksi ajalla 11.6a/2140. Ejnar Face (Mosaique Face) juoksi johtopaikalla ja tsemppasi kakkoseksi. Joker Ima (Bold Eagle) sai sisäradalta myöhään kiritilaa ja ehti kolmanneksi. Jonte Godiva (Who's Who) kiersi neljänneksi."Kun Zarex aloitti 3-vuotiskauden keväällä kilpailemisen, se oli laiskanoloinen. Mutta se on mennyt koko ajan eteenpäin. Zarexilla on starttailtu harvakseen, ja se on saanut monipuolista treeniä aina välillä. Olen oikein tyytyväinen, miten välierät ovat sujuneet", Wäjersten sanoi voittajahaastattelussa.Magnus A Djuse jatkoi voittotahdissa ja ajoi Recycle Cashin (Ready Cash) ykköseksi kolmannessa välierässä. Gumshoe Sox (Gu d'Heripre) piti sisäradalta johtopaikan. Recycle Cash kiersi sen rinnalle. Kärkikaksikko kävi kovan matsin loppusuoralla, Recycle Cash punnersi ykköseksi. Sven Kuce (Readly Express) suorastaan lensi takaa kolmanneksi, eikä kakkossijakaan ollut kaukana. Lugano Cortina (Green Manalishi) piti neljänneksi ja jätti Derby-voittaja Mellby Narrowin (Maharajah) ulos finaalista."Recycle Cash teki uskomattoman hienon suorituksen. Loppukaarteessa mietin, että miten hevonen jaksaa loppusuoran, kun juoksu oli ollut raskas. Mutta hienosti hevonen meni. Vaikka tämä oli vasta kauden ensimmäinen voitto, niin kehitystä on koko ajan tullut", Magnus A Djuse sanoi voittajahaastattelussa.3-vuotiaat tammat:Zeebreeze (Gimpanzee) tuli laukalla kohti lähtöautoa, mutta Daniel Wäjersten sai sen raville ja sisäradalta keulaan ensimmäisessä välierässä. Zeebreeze paineli varmasti ykköseksi ajalla 12,2a/2140. Daniel Redénin Mellby Orkide (Calgary Games) oli johtavan rinnalta kakkonen. Suosikki Cruiser (Calgary Games) oli toisesta ulkoa kolmas. Jorma Kontio ajoi Åke Lindblomin Arizona Trotin (Power) tarkan sisäratajuoksun jälkeen neljänneksi ja finaaliin. Onkel Investin Million Moni (International Moni) laukkasi alussa.Wäjerstenille meni myös toinen välierä. Hän ajoi Grace In Heavenin (Chapter Seven) johtopaikalle heti alussa, ja voitto tuli ajalla 13,0a/2140. Thai Medina (Face Time Bourbon) kiri kolmannesta ulkoa kakkoseksi. Onkel Investin Miss Brighton (Calgary Games) seurasi terhakkaasti Thai Medinaa, oli kolmas maalissa ja toi suomalaisomistajalle finaalipaikan. Guilia Barosso (Bar Hopping) oli neljäs.Carl Johan Jepsonin ajaman I See Tail Lightsin (Maharajah) tahdissa mentiin kolmas karsinta. Markus B Svedbergin valmentama tamma voitti ajalla 12,7a/2140. Mika Forss ajoi Holger Ehlertin Wendyn (Readly Express) johtavan rinnalle, tuloksena hyvä kakkostila. Hawthorne Effect (Face Time Bourbon) ja Global Halo (Ready Cash) seurasivat sijoille kolme ja neljä.3-vuotiaat orit/ruunat:Björn Goop ajoi No Hitterin (Gimpanzee) keulaan avauspuolikkaalla ensimmäisessä välierässä. Sabine Kagebrantin valmennettava piti paikkansa ja voitti ajalla 12,4a/2140. Suursuosikki Steady Spender (Readly Express) kiri neljännestä ulkoa kakkoseksi, vaikka se haparoi hieman ennen maalia. In The Wind Gar (Captain Corey) seurasi kirissä Steady Spebderiä ja oli kolmas. In Fine Fettle (From Above) nousi neljänneksi. Onkel Investi Maximus Express (Readly Express) ei pystynyt takaa nouseman kärkitiloille.Toisen välierän voitti yllättäjä. Magnus A Djusen ajama ja Mattias Djusen valmentama Com Best (Tactical Landing) kiri kolmannesta ulkoa varmasti voittoon ajalla 12,2a/2140. City Slicker (King City) johti ja oli kakkonen maalissa. Mister Nabab (Mister JP) eteni johtavan takaa kolmanneksi. Vancouver Tile (Walner) punnersi neljänneksi. Katja Melkon tallin Pepper Creation (Readly Express) nousi takaa kuudenneksi.Viimeisessä välierässä nähtiin hieno kampailu voitosta. Örjan Kihlström ajoi Daniel Redénin valmentaman Kodiak Zetin (Father Patrick) johtopaikalle. Mattias Djusen valmentama Kriterium-voittaja Nanda Devi Cut (Maharajah) tuli rinnalle. Maalisuoralla kaksikko kävi kovan taistelun voitosta. Kodiak Zet piti ykköseksi ajalla 12,0a/2140, ja Nanda Devi Cut oli hieno kakkonen niukasti hävinneenä. Intro (Readly Express) nousi kolmanneksi ja Neutron Star (Gimpanzaa) seurasi neljänneksi."Kodiak Zet lähti tosi kovaa. Tarkkailla piti, kun rinnalla oli hyvä hevonen ja takana myös. Maalisuoralla Kodiak taisteli hienosti, kaksi hyvää hevosta olivat voittotaistelussa", Kihlström totesi.