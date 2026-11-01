Ravit Solvalla
Timo Nurmos on Chamberin valmentaja..Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Breeders' Crownin välierät ajettiin Solvallassa

Solvalla tarjoili sunnuntaina 12 Breeders' Crownin välierälähtöä, joissa 3- ja 4-vuotiaat huiput kamppailivat finaalipaikoista.
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Solvalla
Breeders' Crown