Myrskyvaroitus Elitkampeniin, Brenne Borken palasi loistokunnossa

Brenne Borken starttasi kasiradalta. Öystein Tjomsland ajoi 7-vuotiaan Bork Odinin pojan keulaan toisella puolikkaalla, avauskierros mentiin 26,3-vauhtia.Sen jälkeen Tjomsland antoi hevoselleen menoluvan. Brenne Borken tuli päätöskierroksen 20,0 ja viimeisen puolikkaan 18,0. Muut jäivät valovuoden päähän, eikä maalikuvassa ollut kuin yksi hevonen. Brenne Borken sai 20 000 kruunua ajalla 23,2a/2040."Olin todella tyytyväinen Brenne Borkenin esitykseen. Lisäsin vauhtia kierroksen juoksun jälkeen, ja ajoin kellon kanssa päätöskierroksen, jotta hevonen menee sellaista vauhtia kuin toivoin. Sain hevosesta vielä paremman kuvan kuin olin toivonut", Tjömsland kertoi voittajahaastattelussa.Tjomsland paljasti, että Brenne Borkenin seuraava kilpailu on jo reilun viikon kuluttua, jos kaikki on kunnossa avausstartin jälkeen. Kotiradalla Sörlandetissa ajetaan lauantaina 18. huhtikuuta V75-ravit ja kylmäveristen eliittilähtö 2140 metrin matkalla, voittaja saa 80 000 kruunua.Brenne Borken juoksi kylmäveristen ME-tuloksen 17,7a/1640 elokuun alussa Gävlessä. Järvsöfaksin 20 vuotta vanha ennätys parani kahdella kymmenyksellä. Brenne Borken on juossut kaksi kertaa Härmässä. Vuonna 2024 se voitti 5-vuotiaiden lähdön. viime vuonna Brenne Borken oli viides Nordic Kingissä, V.G. Voitto paineli ykköseksi.