Brenne Borken on norjalainen ravuri.
Brenne Borken ja Öystein Tjomsland.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

ME-ori sairauslomalle, Brenne Borkenin kausi on ohi

Kaksinkertainen Härmän kävijä, ME-ori Brenne Borken joutuu terveysongelmien vuoksi tauolle, eikä kilpaile enää tänä vuonna.
Julkaistu
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Öystein Tjomsland
Brenne Borken
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