ME-ori sairauslomalle, Brenne Borkenin kausi on ohi

Brenne Borken juoksi viime vuonna kylmäveristen ME-tuloksen 17,7a/1640 Gävlessä elokuussa. Järvsöfaksin vuonna 2005 juoksema 17,9a siirtyi historian kirjoihin.Öystein Tjomslandin valmentama Brenne Borken on tällä kaudella kilpaillut neljä kertaa. Meno ei ole ollut parasta Brenne Borkenia, tuloksena yksi voitto. Viimeisin startti oli kesäkuun puolivälissä Bjerkessä ajettu Alm Svartens Äreslöp, jossa Brenne Borken jäi viidenneksi. Tallikaveri Tangen Bork vei 200 000 kruunun ykkösen.Trav og Galopp-Nyttin nettisivuilla oli Öystein Tjomslandin haastattelu."Brenne Borken juoksi viimeksi vauhdilla vain 300 metriä ja jäykistyi sen jälkeen. Kilpailun jälkeen se ei ollut väsynyt, eikä hengittänyt raskaasti. Eläinlääkäri tutki hevosen kurkun kameran kanssa ja havaitsi, että pehmeä kitalaki oli vinossa muutamia sekunteja ennen kuin se palautui paikoilleen. Tämä korjattiin pienellä leikkauksella. Samalla tutkimme etupolvet. Niissä ei ollut isoja ongelmia, joitakin pieniä muutoksia, ja polvia hieman hoidettiin. Nyt odottaa kuntoutus- ja treenausjakso", Tjomsland kertoi tgn.no-sivulla."Nyt panostamme täysille ensi vuoden Elitkampeniin. Brenne Borken on valtavan nopea hevonen, ja ihme olisi, jos jotain pientä ei joskus ilmenisi. Nyt asiat on hoidettu, ja voimme katsoa eteenpäin."Brenne Borken on kilpaillut Härmässä kaksi kertaa. Vuonna 2024 se voitti 5-vuotiaiden Speedex-lähdön ylivoimaisesti ajalla 20,2a/1609. Viime vuoden Nordic Kingissä Brenne Borken sijoittui viidenneksi. V.G.Voitto purjehti voittoon.7-vuotias Brenne Borken on juossut 29 kertaa totosijoin 20-1-1, sen voittosumma on 3 640 078 kruunua ja ennätys 17,7a.