Daniel Redén ravivalmentaja
Daniel Redénin talliin tuli kaksoisvoitto Solvallasta.Kuva: Jarno Unkuri
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Bright Star U.S. Solvallan ykkönen, Redénille kaksoisvoitto

Daniel Redénin valmentamat Bright Star U.S. ja Chestnut nappasivat kärkisijat Solvallassa keskiviikkona. Petri Tarrimaan valmentama Northern Lights voitti maanantaina Halmstadissa.
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