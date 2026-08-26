Bright Star U.S. Solvallan ykkönen, Redénille kaksoisvoitto

Enintään 2,5 miljoonaa kruunua tienanneiden sarjassa alku mentiin kovaa. Daniel Redén ajoi Chestnutin johtopaikalle. Tallikaveri Bright Star U.S. sai pidettyä kolmatta edenneen Harpyn ulkopuolellaan. Avauspuolikas oli 07,7-vauhtinen, sen jälkeen Örjan Kihlström ajoi Bright Star U.S:n keulaan. Kärkivaljakko piti paikkansa varmasti ja voitti ajalla 11,3a/2140. Tallikaveri Chestnut seurasi hyvin kakkoseksi."Alku mentiin tosi kovaa, itse en ladannut ihan täysiä siihen. Tänään Bright Star tuntui yhtä hienolta kuin viime vuonna. Loppukaarteen ajoin varmanpäälle, hevosen ravi luisti hyvin lopussa ja voitti tuli helposti", Örjan Kihlström sanoi voittajahaastattelussa.Åbyssä ajettiin T86-kierroksen avauskohde. Christoffer Erikssonin ajama ja valmentama Express Jab paineli johtopaikalta varmasti ykköseksi ajalla 13,6a/2140. Peter Untersteinerin ajama Owen Bros kiri kakkoseksi.Häggmanin perheen J.H.Oliver kuului suosikkeihin Solvallaserien420-karsinnassa, T86-kuutosessa. Björn Goop ajoi johtopaikalle. J.H.Oliver joutui vetämään kovaa, kierros 11,8 ja oli maalissa kuudes. Markus B Svedbergin Mackenzie Bro kiersi rinnalle ja porhalsi ykköseksi ajalla 12,2a/2140.Solvallan ilta alkoi tammojen 2-vuotislähdöllä. Paul Hagoortin valmentama Lara Brofont (Francesco Zet) jäi voltin takarivin paikalta porukan perälle. Se lähti kiriin loppukaarteessa ja pinkoi Robin Bakkerin ajamana puolen mitan voittoon ajalla 16,6/1640. Biscaya Bro (Global Welcome) oli johtavan rinnalta kakkonen ja keulassa ravannut Cora Pearl (Feliciano) kolmas. Francesco Zetillä on 33 rekisteröityä 2-vuotiasta Ruotsissa. Lara Brofont oli ensimmäinen, joka starttasi ja voitti heti."Lara Brofont on nopea, mutta vielä kovin varsamainen. Juoksu sujui hyvin, kun saimme odotella kiriinlähtöä pitkään", Robin Bakker sanoi voittajakehässä.Saara Jalastin kasvattama ja omistama Northern Lights palasi voittajaksi maanantaina Halmstadissa. Petri Tarrimaan valmentama 4-vuotias Love Youn tytär lähti kiriin toisesta ulkoa ja paineli Ken Eccen ajamana varmasti ykköseksi ajalla 14,6a/2140."Northern Lights meni tänään kuten odotettiin. Se on luokaltaan hyvä, ja juoksi nyt ilman kenkiä, se sopi oikein hyvin. Minulla on viisi hevosta valmennuksessa. 2-vuotias Wishing Stone -tamma Liberia Jet juoksi viikko sitten koelähdön. Lisenssi minulla on ollut pari kuukautta. Lisääkin hevosia voisin ottaa treeniin", Petri Tarrimaa kertoi ATG:n haastattelussa.