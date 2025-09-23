Caenin huutokaupan yksi kalleimmista Suomeen, Antti Ojanperä osti Face Time Bourbonin pojan

Open Face on Face Time Bourbonin poika ja hinta nousi 85 000 euroon. Isä on ensimmäisistä ikäluokistaan jättänyt menestyjiä niin Ranskaan kuin Ruotsiin. Varsan toinen emä Noune du Pommereux 1.13 on jättänyt tukun kovaa menneitä huippuhevosia, kärjessä Délia du Pommereux, joka menestyi Ranskassa ja Pohjoismaissa. Se oli kakkonen vuoden 2021 Kymi GP:ssä. Open Facen emänisä on Love You.”Tämä oli nyt etähuuto, en päässyt itse paikalle, mutta onneksi meillä on apuvoimia Cédric Parysin johdolla, joilta saamme tietoja ja videoita vielä paikanpäältä. Ajatus oli kyllä lähteä Caeniin, mutta se ei onnistunut”, Antti Ojanperä kertoi.”Tämä Open Face ja yksi toinen kiinnostivat kovasti. Hinta meni ehkä vähän pitkäksi, mutta Ranskassa markkinat ovat sellaiset, että siellä hyvä varsa maksaa. Video tästä Open Facesta oli tosi hieno ja miellytti. Isä Face Time Bourbon on jo näyttänyt periyttämisvoimaa. Varsalla on emälinja, joka kiinnosti kovasti. Jos hevonen onnistuu, niin siitä voi olla mihin tahansa.””Open Facesta tulee kimppahevonen. Se jää ainakin aluksi Ranskaan. Katsotaan nyt, ehkä sen kesäksi voisi ottaa Suomeen, mutta hevosen kilpailut ja tulevaisuus ovat Ranskassa. Olemme etsineet tällaista jo jonkin aikaa. Deauvillen huutokaupassa olimme kanssa lähellä onnistua ostamaan, mutta jäimme siinä kakkoseksi. Kyllä tämä Open Face on varmaan kallein, minkä olemme saaneet ostettua Ranskasta.”Open Face, huutokauppaluettelon sivu, kuvat ja videoCaenin tiistain huutokaupan tulokset