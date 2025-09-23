Huutokauppa Ranska
Open Face.Kuva: Caenin huutokaupat
Caenin huutokaupan yksi kalleimmista Suomeen, Antti Ojanperä osti Face Time Bourbonin pojan

Caenin syyskuun huutokaupat jatkuivat tiistaina. Team Ojanperä osti 1-vuotiaan Open Facen 85 000 eurolla.
