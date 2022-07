Calgary Games nähtiin Solvallassa: ”Astutukset vielä pääasia”

Calgary Games kilpaili edellisen kerran viime vuoden lokakuussa, jolloin se voitti UET Grand Prix -finaalin Åbyssä. Derbyvoitto ja UET-ykkönen nostivat oriin voittosumman reilusti yli kuuden miljoonan kruunun. Calgary Games on kilpaillut 9 kertaa ja voittanut jokaisen startin. Huippukauden jälkeen Readly Expressin poika keskittyi siitokseen.

”Calgary Games hoiti siitosoriin hommia Menhammarissa vielä varhain aamulla ennen kuin lähti Solvallaan. Perjantaina oli ensimmäinen kerta, kun hevoselle laitettiin kilpakärryt sitten UET-finaalin”, Timo Nurmos selvitti.

”Ajoin ensimmäisen hiitin 1.20-vauhtia ja toisen väärään suuntaan 1.28-vauhtia. Hevonen tuntui todella hyvältä. Takana on pitkä siitoskausi. Sain pidätellä, sillä ori olisi halunnut juosta paljon kovempaa, mitä minä halusin. Ainakin juoksuhaluja sillä on.”

”Calgaryllä on edelleen täysi vauhti päällä Menhammarissa. Astutukset ovat ykkösasia vielä heinäkuussakin. Sillä on siemennetty yli 300 tammaa. USA:ssa, Italiassa tai oikeastaan lähes kaikissa maissa, missä on ravihevosia. Tammat ovat tulleet superhyvin kantaviksi niin tuore- kuin pakastespermalla. Ensi vuoden astutuskirja täyttyy hyvää vauhtia. Ori on ottanut hyvin astutushomman, ja sitä on voitu treenata koko ajan normaalisti. Starttia ei vielä ole lyöty lukkoon, eikä ole ihan varmaa, että se juoksee Jubileumspokalenissa."