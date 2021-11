Calgary Games oli paras myös orinäyttelyssä Eskilstunassa

Valmentajansa Timo Nurmoksen ja Menhammar Stuterin omistama Ruotsin Derbyn ja UET Grand Prixin voittaja esiteltiin oriiden jalostusarvostelulautakunnalle torstaina. Tulokset julkaistiin tänään lauantaina.

Calgary Gamesista (Readly Express – Olympia Tilly, Lindy Lane) lautakunta totesi, että se on keskikokoinen, pitkälinjainen ja jalo ori, jolla on kaunis pää. Ainoa eläinlääkärin huomio koski kiertynyttä kivestä. Calgary Gamesin mitat olivat: säkäkorkeus 159 cm – lautaskorkeus 159 cm – rungon pituus 163 cm - etusäären ympärys 20 cm.

Isä Readly Express sai kaikkien aikojen korkeimmat pisteet, 97 p. Ruotsissa syksyllä 2019 toisessa arvostelussaan. Se oli voittanut Prix d’Ameriquen 2018. Vuoden 2015 arvostelussa sille annettiin kriterium-voiton jälkeen 83 pistettä ja korkea jalostusarvon ennuste.

Stall Nikkasen ja MP Silvan omistama Short In Cash (Ready Cash – Shorthanded Sally, Lindy Lane) sai keskinkertaisen jalostusarvon ennusteen ja 62 pistettä. Rakenteesta mainittiin, että se on keskikokoinen, jykevärakenteinen ja lihaksekas, jolla on ilmeikäs pää ja matalalle asettunut kaula. Mitat: 159 – 160 – 165 – 20,5.

Muut oriit: Önas Prince (Chocolatier) 84 p., Shocking Superman (Orlando Vici) 71 p., Cash Okay (Ready Cash) 69 p., Going For Gold Zaz (Scarlet Knight) 62 p., Hill Of Fame (Muscle Hill) 45 p., Samson (Googoo Gaagaa) 36 p. ja Wix Pride (Revenue) 22 p.

ST:n YouTube-video jalostusarvostelusta.