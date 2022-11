Calgary Gamesin astutusosuus nousi jo lauantaina 525 000 kruunuun Menhammarin Mixed Salessa, joka päättyy sunnuntai-iltana

Vuoden viimeinen Menhammar OnlineSales-nettihuutokauppa päättyy sunnuntaina live-lähetykseseen, joka alkaa klo 18.45 Ruotsin aikaa (klo 19.45 Suomessa).

Myyntikohteita on 25. Niistä 15 on siitostammoja, joista 5 kantaa Who’s Whosta, 2 From Abovesta, 2 Maharajahista, 2 Nunciosta ja yksi Calgary Gamesista, Readly Expressistä sekä Twister Bi:stä.

Ensimmäisenä myydään kylmäveritamma Sundbo Smaragd (Järvsöfaks) kantavana Tekno Järvenistä. Numero 13 on siitosori Orrechietti (From Above). Sen ensimmäinen ikäluokka on syntynyt 2018 ja rekisteröityjä varsoja on viidessä ikäluokassa yhteensä 43.

Maharajahista ja Googoo Gaagaasta myydään astutusmaksu + varsamaksu yhdelle tammalle. Ne ovat voimassa vuodesta 2023 alkaen niin kauan kunnes tamma varsoo. Maharajahin maksut olivat lauantaina 55 000 kr ja Googoo Gaagaan 60 000 kr.

Nettihuutokauppa huipentuu 5-vuotiaan Calgary Gamesin elinikäisen astutusoikeuden myyntiin. Tarjouksia alettiin ottaa vastaan perjantaina, ja sunnuntaiyönä hinta oli 525 000 kr.

Yksivuotiaita myydään kaksi, 2-vuotiaita, 3-vuotiaita ja 4-vuotiaita on yksi kutakin ikäluokkaa.

Tästä Menhammar OnlineSalesin nettisivulle.

Tästä huutokauppaluetteloon.