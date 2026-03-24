Cameron Hills Färjestadin ykkönen, voittosumma meni yli miljoonan kruunun

Färjestadin tiistain lounasravit aloitettiin suomalaisvoitolla. Björn Goop täräytti Cameron Hillsin voltin kolmosradalta johtopaikalle. Päivi Laakkonen-Mäkihongon Onkel Investin kasvattama ja omistama Muscle Hillin 6-vuotias poika viiletti helposti toiseen peräkkäiseen voittoon ajalla 13,3/2140. Orin voittosumma meni yli miljoonan kruunun ja on tarkalleen 1 030 400 kruunua. Cameron Hills kiisi päätöspuolikkaan 09,8a-vauhtia. Hyvin T85-lähdöissä menestynyt Fawaz Mil ei pystynyt kunnolla haastamaan ja jäi kakkoseksi."Taktiikkana oli alussa päästä kovimpien kilpailijoiden etupuolelle, ja se onnistui. Cameron Hills on taas tehnyt oikein hyviä juoksuja ja tuntuu koko ajan paremmalta ja paremmalta", Goop totesi voittajahaastattelussa.Antti Ala-Rantalan tallista kilpaili kolme hevosta Bergsåkerin tiistai-illan T64-raveissa. Global Dash juoksi loppumatkan toisen radan veturina ja oli kuudes maalissa. Tomas Petterssonin Cab Frontline paineli keulasta ykköseksi. Ala-Rantalan Ullabella sinnitteli omassa ryhmässään viidenneksi. Jan-Olov Perssonin Eld Prinsessa eteni voittoon Mats E Djusen ajamana. Sara Hautamäen ratsastama Toni Barosso kiri neljänneksi montélähdössä. Jonathan Carren Kingsman voitti ylivoimaisesti.Kolmivuotiaat kylmäveristen hurjastelivat illan kakkoslähdössä, ne pääsivät edun myötä starttaamaan paalulta. Jan Ove Olsenin valmentama Troll Knut (Art Kjarvald) juoksi johtopaikalla. Jan-Olov Perssonin Järvsö Jan (Järvsö Björn) eteni rinnalle, ja loppumatka tultiin kovaa. Mats E Djusen ajama Järvsö Jan punnersi ykköseksi ajalla 31,8/2140, Troll Knut hävisi kymmenyksen. 3-vuotiaat tulivat päätöspuolikkaan 24,9-vauhtia!Uumajassa ajettiin maanantaina T64-ravit. Kotiradan luottovalmentajalta Jonna Irriltä kilpaili illan lähdöissä 11 hevosta. koelähdössä oli vielä 2 hevosta lisää. Crazy Janey toi voiton. Mika Forssin ajama 4-vuotias Orlando Vicin tytär porhalsi johtavan rinnalta ykköseksi ajalla 17,0a/2140. Marko Pennanen on omistaja. Congratulations, Margaritaz ja Lake's Diana täydensivät Irrin talliin iltaa ja toivat kakkossijat."Näin 550 jäljellä, että keulassa ravanneen Uffen hevosen (Jean Crowe/Ulf Ohlsson) ravi ei ollut enää parhaimmillaan, se laukkasi. Crazy Janey on alussa ollut usein liian paineissaan, ja laukkoja on tullut. Nyt se ravasi ja veti hienosti maaliin saakka", Forss sanoi voittajahaastattelussa.