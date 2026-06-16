Captain Coreyn tyttäret loistivat sunnuntaina Poconossa

Vauhtirata Pocono Downsin ohjelmassa oli viisi “Sire Series” –divisioonaa 20 000 dollarin palkinnoin ja kaksi 50 127 dollarin Pennsylvania Sire Stakes -lähtöä 3-vuotiaille ravitammoille.Captain Coreyn tyttäret voittivat kolme “Sire Seriesiä” ja olivat lähellä viedä molemmat PASS-divisioonat, kun Andy McCarthyn ajama suomalaisten tamma Carve (Captain Corey) jäi keulasta vain päänmitan Yannick Gingrasin kirittämästä Lainey W:stä (Bar Hopping), molemmat saivat ajan 10,0.Marcus Melander on Lainey W:n valmentaja, ja Kemppi Stables on liisannut Carven Noel Daleyn tallin omistajakimpalle, johon kuuluu Matts Sjöblomin Sjoblom Racing.Toisen PASS:in vei kaulan mitalla Tony Alagnan valmentama ruotsalaistamma Frattina Diablo (Captain Corey), jonka omistavat kasvattajatalli Dreamlover Ab ja Steve Stewart. Se tuli maaliin kaulanmitan edellä Little Roadia (Fordham Road), jonka isänisä on Ken Warkentinin ja Suomessa käyneen Bob Heydenin täysveli Holiday Road (Yankee Glide). Ne saivat ajan 09,7.Kolme 10 000 ansainnutta Captain Coreyn jälkeläistä olivat: Take The Cake 09,9; Islandgirl Hanover 10,5 ja Avianna Hanover 11,5. Niiden lisäksi lähtönsä voittivat Skyline Salty Girl (Greenshoe) 11,0 ja Royally Bred (Cantab Hall) 11,8.Isäorien rahatilaston kärkeen on 3-vuotiailla noussut vanha hallitsija Chapter Seven, jonka 65 startannutta 78 varsan ikäluokasta ovat ansainneet yli 1,6 miljoonaa dollaria. Haastetta heittää nuori nousukas Captain Corey. Sen ikäluokassa on 104 varsaa, joista 72 on kilpaillut ja tienannut yhteensä lähes 1,4 milj.USD. Walner pitää kolmossijaa reilun miljoonan ansioin. Sen ikäluokka on 94 varsaa, joista kilpailleita 64. Reilun 300 000 dollarin päässä neljäntenä on Greenshoe (103/58) ja viidentenä In Range (83/49).Marcus Melanderin menestys näkyy nyt jo valmentajien rahatilastossa. Viime viikolla hän oli kärkikymmenikön alimmaisena. Maanantaina sijoitus on 1,44 miljoonalla kuudes. Voittoja on 32. Ron Burke liitelee kaukana kärjessä 4,1 miljoonan palkintotienesteillään ja 416 voitolla. Per Engblom on saanut pitää lisenssinsä ja on kakkonen yli 4 miljoonalla dollarilla ja 215 voitolla.