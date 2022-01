Janne Korpi ajoi Carla Combon voittoon. Kuva: Anu Leppänen

Ulkomaan ravit

Carla Combo häikäisi Solvallassa

Solvallan 3-vuotislähdössä saatiin komea suomalaisvoitto. Maharajahin ja Arctic Helenin tytär Carla Combo oli Janne Korven ajamana paras ja sai 60 000 kruunua palkintorahaa. Nina Pettersson-Perklénin Be The One voitti Bergsåkerissa.