Carve Lexington
Carve sijoittui kolmanneksi Lexingtonissa.Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Carve oli kolmas Lexingtonissa, Minoan ja Setyoursightshigh lauantaina Poconon rahakkaissa Earl Beal jr -lähdöissä

Kaksivuotias Mooncraft voitti ja A Tale Of Kemp oli kakkonen.
Julkaistu
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Setyoursightshigh
Carve
Minoan
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