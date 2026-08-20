Carve oli kolmas Lexingtonissa, Minoan ja Setyoursightshigh lauantaina Poconon rahakkaissa Earl Beal jr -lähdöissä

The Red Milen huippunopea rata aloitti meetinginsä jo heinäkuun lopussa, ja hyvärahaisia Kentucky Sire Stakes –sarjoja on tarjolla joka viikko 2- ja 3-vuotiaille ravureille ja peitsareille.Maanantaina ajettiin 2-vuotislähtöjä. Reijo Liljendahlin hoivissa Melanderin tallilla valmentautuva tammavarsa A Tale Of Kemp (Walner) kiri pitkällä maalisuoralla kiinni tallikaveria Jot It Down (Gimpanzee). Eroa jäi vajaa hevosen mitta, kakkosen aika oli 11,5 ja voittajan 11,3. Voittaja sai 15 000 dollaria ja kakkonen 7500.A Tale Of Kemp on Kemppi Stablesin ja Suojalampi Stablen kasvatti. Sen omistajiin kuuluvat lisäksi Sjoeblom Racing ja A Tale Of Kemp Stable.Suomalaisen tamman Exploding Alice (Ready Cash) tytär Mooncraft (Gimpanzee) vei 15 000 taalan Golden Rod -lähdön neljällä ja puolella mitalla. Voittoaika oli 11,0. Petter Engblom valmentaa ja Yannick Gingras ajoi ruotsalaisen Order By Stablen kasvattia.Julie ja Andy Millerin tamma Wall Of Fame (Walner) voitti 80 000 dollarin Championship-lähdön ajalla 09,9. Tammavarsa on kulkenut voitosta voittoon 5 kilpailussaan. Liljendahlin toinen suojatti Mine Mine Mine (Gimpanzee) voitti 10 000 dollarin Wildcat-lähdön ajalla 12,6.Hambo Oaksin kakkonen Carve (Captain Corey) osallistui pelisuosikkina tiistain 80 000 dollarin KYSS-lähtöön. Tamma johti, mutta loppusuoralla sen ohi punnersivat Nancy Takterin Madam Cheval (Walner) ohjissaan Tim Tetrick ja Carven tallikaveri Ygritte (Gimpanzee) Dexter Dunnin ajamana. Madam Cheval oli mitan edellä maalissa, mutta molemmat saivat ajan 09,0. Carven tulos oli 09,1.Kemppi Stablesin omistaman tamman liisaajiin kuluu Sjoeblom Racing. Noel Daley valmentaa ja Andy McCarthy ajoi.Keskiviikkona suomalaisten kimppaori Zephyr Kemp (Calgary Games) laukkasi nelossijalta loppukaarteessa 3-vuotiaiden 80 000 taalan Kentucky Championship -lähdössä, jonka voiton vei Petter Engblomin tallin Captain Naughty (Captain Corey) ajalla 09,0. Myös pelisuosikki Linda Toscanon It Could Be Worse (Captain Corey) loikkasi laukalle heti alussa.Suomalaisten omistamat Hambo-finalistit ruuna Minoan (Bar Hopping) ja Setyoursightshigh (In Range) starttaavat lauantaina Pocono Downsin Earl Beal jr -lähdöissä, joissa uroksille maksetaan 300 000 dollarin ja tammoille 250 000 dollarin palkinnot. Avoimessa lähdössä viime vuoden Hambo-voittaja Nordic Catcher (Six Pack) ja Lexus Kody (Archangel) ottavat toisistaan mittaa.