Shokki-uutinen Tanskasta: Charlottenlundin rata suljetaan 2027

Tanskalainen nettijulkaisu Travservice.dk kertoi tiistaina, että Ruotsin keskusjärjestö ST:n ja sen tanskalaisen yhteistyökumppanin Dansk Hestevaeddelöbin on tarkoitus sulkea Charlottenlundin ravirata Kööpenhaminassa. Se tapahtuisi vuoden 2027 alussa.Tanskan Kansallisareena, vuonna 1891 perustettu Charlottenlund on yksi Euroopan vanhimmista yhä toimivista ravikilpailupaikoista. Se sijaitsee meren läheisyydessä, himoitulla pääkaupunkiseudun asuntorakentamisalueella.Mutta se, että sulkemisuhka tulee Ruotsin puolelta, yllätti alueen omistavan Det Danske Travselskabin puheenjohtajan Peter Andersenin.“Tällaista emme nähneet tulevaksi! Aivan päinvastoin. Missään Charlottenlundin radan tulevaisuutta koskevissa suunnitelmissa ei ole ollut vaihtoehtoa, jossa rata suljettaisiin vuonna 2027”, Andersen vakuutti Travservicelle.“Meidän mielestämme Dansk Hestevaeddelöb on toiminut epäluotettavasti, kun ei ole tiedottanut mitään tällaisista suunnitelmista. Saimme kutsun neuvotteluun sunnuntaina, jolloin siitä kerrottiin.”Hän lisäsi vielä, että jo maanantaina Tanskan keskusjärjestö DTC piti hätäkokouksen, jossa sen hallitus hyväksyi sulkemissuunnitelman.Andersen vakuutti, että Charlottenlundin omistava Det Danske Travselskab taistelee viimeiseen pisaraan radan säilyttämisen puolesta. Hän huomautti, että Tanskan Derbyn, Kriteriumin ja Kasvattajalähdön brändinimet ovat heidän omistuksessaan.“Emme anna periksi. Teemme kaikkemme pelastaaksemme vanhan kilparadan, jolla on kunniakkaat perinteet ja valtava merkitys koko tanskalaiselle kulttuuriperinnölle”, Andersen lupasi.Kesällä valittu uusi hallitus on tehnyt paljon töitä Charlottenlundin talouden kohentamiseksi. Jo tämän vuoden tilinpäätöksestä tulee plusmerkkinen. Ensi vuonna tapahtumien järjestämisen ja alueen vuokrauksen arvioidaan tuottavan niin hyvin, että hallitus suunnittelee ykköspalkintojen tuplaamista loppuvuodesta 2026. Vuonna 2027 ne kolminkertaistuisivat.Det Danske Travselskabilla on keskiviikkona ylimääräinen yhtiökokous, jossa on tarkoitus antaa hallitukselle oikeudet jatkaa tallialueen parkkikentän ja ravintolan myyntihanketta. Travservice kirjoitti, että kokouksessa taidetaan käsitellä myös muita aihealueita.ST:n tanskalaisen yhteistyökumppanin Dansk Hestevaeddelöbin pomo Pål M. Tung ei halunnut antaa tiistaina lausuntoa Travservicelle.“Kertoisin mielelläni näkökulmani asiaan, mutta kunnioituksesta yhteistyöpartneria ST:tä kohtaan, teen sen vasta perjantaina, jolloin sitä koskeva lehdistötiedote julkistetaan”, Tung kertoi.