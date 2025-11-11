Ravit Tanska
Charlottenlundissa ajetaan monia suurkilpailuja.Kuva: Charlottenlundin nettisivut
Ulkomaat

Shokki-uutinen Tanskasta: Charlottenlundin rata suljetaan 2027

Tanskalaisten mielestä Ruotsin ja Tanskan uusi yhteistyösopimus lähtee Jägersron radan toiminnan pönkittämisestä.
Julkaistu
Charlottenlund
Tanska

