Wäjerstenin Chitchat jälleen voittaja Vincennesissä, Combat Fighter kuudes, maanantaina jatketaan

Gabriele Gelormini ajoi Combat Fighterilla. Valjakko matkasi toisen radan jonossa neljäntenä, kolmantena ja toisena. Gelormini ajoi From Aboven pojan toisen jonon vetäjäksi, kun matkaa maaliin oli 900 metriä. Combat Fighter tsemppasi kuudenneksi ja sai 1500 euroa, kakkossija jäi mitan päähän. Combat Fighter on kilpaillut Vincennesissä neljä kertaa ja tienannut 21 370 euroa.Daniel Wäjerstenin valmentama Chitchat seurasi Combat Fighteria. Kun tilaa tuli, Chitchat kiri terävästi ykköseksi, joka oli Maharajahin 9-vuotiaalle pojalle jo kolmas peräkkäinen Vincennesissä. Benjamin Rochard ajoi voittoajan 11,9/2850, ykköspalkinto oli 33 750 euroa. Combat Fighterin tulos oli 12,1.Ojanperän tallin Goodwin Zet juoksee maanantaina Vincennesissä. 7-vuotias Hard Livinin poika on mukana enintään 153 000 euroa tienanneiden 6-8-vuotiaiden lähdössä, jonka voittaja saa 26 700 euroa. Matka on 2850 metriä. Antonin Andre ohjastaa.Tulokset ja video LeTrotin sivuilta