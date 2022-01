Cokstile Prix de Bourgognen paras

Cokstile oli ensimetreillä nopein. Vivid Wise As tuli vauhdilla ja haki johtopaikan. Gabriele Gelorminin ajama Cokstile sai paikan johtavan takaa. Ensimmäiset 600 metriä hurjasteltiin 04,9-kyytiä. Örjan Kihlström oli tarkkana Don Fanucci Zetin kärryillä. Kun takaa hyökättiin, Kihlström ajoi eteenpäin, ja valjakko matkasi toisena toisen radan jonossa.

Kihlström nosti suosikki Don Fanucci Zetin aikaisin kolmannen radan vetäjäksi. Mutta Elitloppet-voittajassa ei ollut parasta puhtia, ja se oli maalissa seitsemäs. ”Oli vaikea löytyy hyviä selkiä. Don Fanucci on aina vähän laiskanoloinen, mutta tänään kyllä enemmän toivottiin”, Kihlström totesi pettyneenä.

Vivid Wise As tuli maalisuoralle ensimmäisenä. Gelormini käänsi Cokstilen kiriin, ja 8-vuotias Quite Easyn poika pinkaisi 54 000 euron voittoon ajalla 10,9a/2100m. Vivid Wise As oli hyvä kakkonen. Vanha rouva 11-vuotias Billie de Montfort eteni sisäratajuoksun jälkeen kolmanneksi. Vivid Wise As ja Billie de Montfort varmistivat myös Amerique-paikat.

”Saimme täydellisen juoksun, ja Cokstile oli todella hyvä. Nyt olemme mukana Prix d’Amériquessa. Tämä on todella suurta, ja olen ylpeä hevosesta”, Erik Bondo sanoi. Cokstile voitti Elitloppetin 2020.

Daniel Redénin toinen hevonen Missle Hill kiri terhakkaasti takaa kuudenneksi. ”Missle Hill spurttasi tosi hyvin kaukaa ja oli todella hyvä”, ohjastaja Björn Goop hehkutti.

Veikko Haapakangas työskentelee Jean-Michel Baziren tallilla. Zacon Gio on hänen ainoa passihevosensa. Alun laukka toi hylkäyksen.

Björn Goopin ajama ja valmentama Harmonie Merite kilpaili 5-vuotiaiden tammojen lähdössä. Goop tarjosi tarkan juoksun sisäradalla. Kun kiritilaa löytyi, Markku Niemisen porukan tamma kiri terävästi neljänneksi. 3520 euroa tuli ajalla 13,9/2700m. Suosikki Jean-Philippe Duboisin ohjastama Happy Valley eteni kolmannesta parista varmaan voittoon. Se tienasi 19 800 euroa tuloksella 13,7.

Tulokset ja video, Prix de Bourgogne LeTrotin sivuilta