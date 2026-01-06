Combat Fighter ja Goodwin Zet juoksivat Ranskassa sunnuntaina ja maanantaina – "Ensi viikolla jatketaan"

Combat Fighter juoksi sunnuntaina kovatasoisessa Prix de Lille -lähdössä. Santtu Raitala ajoi takarivistä startanneen From Aboven pojan kolmanneksi sisäradan jonoon. Erik Bondon valmentama voitokas Cobra Killer Gar painui johtoon. Eric Raffinin ajama Readly Expressin poika paineli varmasti 40 500 euron voittoon ajalla 10,6a/2100. Combat Fighter ei saanut kiritilaa ja tuli voimia jäljellä maaliin kahdeksantena ja jäi ensimmäiseksi ilman palkintorahaa. Tulos oli 11,2a/2100."Combat Fighter oli ihan hyvä. Se olisi varmaan ollut muutaman sijan ylempänä, jos olisi saanut tilaa. Lähtö oli kovatasoinen. Nyt saatiin startti alle, ja se on hyvä asia", Ojanperä kertoi.Goodwin Zet kilpaili maanantaina Prix de Vic-Fezensac -lähdössä. Pariisissa oli myös satanut lunta, ja maa oli valkoinen. Santtu Raitala ajoi Goodwin Zetin eturivin uloimmalta radalta ensin toisen radan vetäjäksi. Kun takaa eteni hevosia kolmatta rataa eteenpäin, Goodwin Zet ravasi lopulta kolmantena toisen radan jonossa. Kiritilaa ei maalisuoralla tullut, ja Hard Livinin poika seurasi seitsemänneksi ja sai 410 euroa ajalla 12,2a/2100.Benoit Robinin ajama Jade Renardier kiri 18 450 euron voittoon ajalla 11,8a/2100. Ruotsalaiset Christoffer Erikssonin valmentama High Five D.K. nousi toiseksi ja Fredrik B Larssonin Portofino kolmanneksi. Marko Kreivin kasvattama ja osaomistama Pure Atlas laukkasi heti alussa."Goodwin Zet teki myös ihan ok suorituksen. Tämä sopiva sarja täytyi ajaa, mutta harmi, että saimme huonon lähtöpaikan. Keli oli kamala, kun lunta tuli ja takakengillä piti ajaa. Se ei saanut kunnolla pitoa, mutta täällä ei muutoksia tehdä niihin ilmoitettuihin kengityksiin."Ojanperän hevosista Combat Fighter ja Dozen of Oysters oli ilmoitettu torstaiksi kahteen sarjaan Cagnes-Sur-Meriin, päälähtöön Prix de la Côte d'Azuriin ja Prix Frederic Passyyn. Hevosia ei kuitenkaan ole lopullisilla starttilistoilla."Kumpikaan hevonen ei starttaa Cagnes-Sur-Merissä. Tänne on luvattu lumisadetta myös keskiviikoksi, ja matka Nizzaan on niin pitkä, että sinne emme lähde. Odotettavissa on taas, että liikenne jumiutuu. Ensi viikolle ilmoitetaan hevosia uudelleen. Goodwin Zetillä ja Kenzo Benoisilla on sarjat tiistaina, ja Dozen Of Oysterillä ja Combat Fighterilla loppuviikolla. Seurataan, mitkä pääsevät mukaan."Tulokset ja video LeTrotin sivuilta, Combat Fighterin lähtöTulokset ja video LeTrotin sivuilta, Goodwin Zetin lähtö