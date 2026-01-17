Combat Fighter kiri neljänneksi – "Jos olisi yhden parin lähempää päässyt lähtemään kiriin"

Gabriele Gelorminin ajama Combat Fighter lähti hyvin voltista liikkeelle, ja valjakko pääsi kolmanneksi sisäradalle. Siitä Gelormini nosti jo hyvissä ajoin toisen radan jonoon. Alexis Colletten ajama Jongleuse de Lune oli ensimmäinen keulahevonen ja juoksi pitkään sisäradalla kärkihevosten tuntumassa. Kevin Leblancin valmentama Cash And Gon 7-vuotias tytär kiri 40 500 euron voittoon ajalla 12,7/2850. Ino du Lupin nousi takamatkalta kakkoseksi. Combat Fighter kiri vahvasti ja nousi kärkihevosten kanssa samaan rintamaan myös 12,7-tuloksella. Nelossija toi 7200 euroa."Kiri ei ollut tarpeeksi kova, kun ei ihan ehditty voittoon"", Antti Ojanperä naurahti. Gabi (Gelormini) kertoi, että kun olisi päässyt yhden parin lähempää lähtemään kiriin, niin olisimme olleet tosi lähellä. Hän sanoi laskeneensa vähän väärin, kun eteen toiselle radalle jäi kaksi hevosta. Mutta Combat Fighter teki hienon kirin, ja esitykseen ollaan tyytyväisiä", jatkoi Ojanperä, joka valmistautui Ravigaalaan Tampereella."Kenzo Benois starttaa maanantaina Nantesin radalla. Prix d'Amérique -viikonlopuksi ilmoitetaan Lightning Stride ja Combat Fighter. Toivotaan, että ne pääsevät mukaan".Tulokset ja video Le Trotin sivuilta